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2020-12-24T16:11:05.000+03:00
24 декабря 2020
Сергея Удальцова арестовали на 10 суток. Летом он заявил, что не признает итоги голосования по поправкам в Конституцию
2020-09-23T14:58:22.000+03:00
23 сентября 2020
В ЕГЭ по обществознанию появятся вопросы о поправках к Конституции
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