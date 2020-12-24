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24 декабря 2020

Сергея Удальцова арестовали на 10 суток. Летом он заявил, что не признает итоги голосования по поправкам в Конституцию

В ЕГЭ по обществознанию появятся вопросы о поправках к Конституции
23 сентября 2020

В ЕГЭ по обществознанию появятся вопросы о поправках к Конституции