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Новости

BlaBlaCar добавил поездки на автобусах

Пассажиры могут выбрать представленных в сервисе легальных автобусных перевозчиков

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Новости

BlaBlaCar добавил поездки на автобусах Пассажиры могут выбрать представленных в сервисе легальных автобусных перевозчиков

Новости

«Яндекс» заморозил свой сервис для поиска попутчиков

Проект не получил популярности у пользователей

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Новости

«Яндекс» заморозил свой сервис для поиска попутчиков Проект не получил популярности у пользователей

Новости

Такси «Максим» запустит сервис для поиска попутчиков «Вместе»

На первом этапе пользователям будут доступны только поездки по городу

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Новости

Такси «Максим» запустит сервис для поиска попутчиков «Вместе» На первом этапе пользователям будут доступны только поездки по городу

Новости

BlaBlaCar провел ребрендинг и разрешил заезжать за попутчиками

У компании появился новый фирменный стиль и изменились некоторые правила работы

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Новости

BlaBlaCar провел ребрендинг и разрешил заезжать за попутчиками У компании появился новый фирменный стиль и изменились некоторые правила работы

Новости

«Яндекс» запустит сервис для поиска попутчиков «Яндекс.Попутка»

О стоимости поездки водитель и пассажир смогут договориться сами

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Новости

«Яндекс» запустит сервис для поиска попутчиков «Яндекс.Попутка» О стоимости поездки водитель и пассажир смогут договориться сами

Новости

Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

BlaBlaCar введёт комиссию за поездки в России

Сейчас пользователи системы расплачиваются друг с другом без каких-либо дополнительных сборов

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Новости

BlaBlaCar введёт комиссию за поездки в России Сейчас пользователи системы расплачиваются друг с другом без каких-либо дополнительных сборов

Новости

Новый сервис Amazon, продвижение Apple Watch и угроза для Chanel No. 5

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новый сервис Amazon, продвижение Apple Watch и угроза для Chanel No. 5 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Сбой в работе Apple, рекордный штраф за отбеливание зубов и жалобы на «Макдоналдс»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Сбой в работе Apple, рекордный штраф за отбеливание зубов и жалобы на «Макдоналдс» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке