BlaBlaCar добавил поездки на автобусах
Пассажиры могут выбрать представленных в сервисе легальных автобусных перевозчиков
BlaBlaCar добавил поездки на автобусах Пассажиры могут выбрать представленных в сервисе легальных автобусных перевозчиков
«Яндекс» заморозил свой сервис для поиска попутчиков
Проект не получил популярности у пользователей
«Яндекс» заморозил свой сервис для поиска попутчиков Проект не получил популярности у пользователей
Такси «Максим» запустит сервис для поиска попутчиков «Вместе»
На первом этапе пользователям будут доступны только поездки по городу
Такси «Максим» запустит сервис для поиска попутчиков «Вместе» На первом этапе пользователям будут доступны только поездки по городу
BlaBlaCar провел ребрендинг и разрешил заезжать за попутчиками
У компании появился новый фирменный стиль и изменились некоторые правила работы
BlaBlaCar провел ребрендинг и разрешил заезжать за попутчиками У компании появился новый фирменный стиль и изменились некоторые правила работы
«Яндекс» запустит сервис для поиска попутчиков «Яндекс.Попутка»
О стоимости поездки водитель и пассажир смогут договориться сами
«Яндекс» запустит сервис для поиска попутчиков «Яндекс.Попутка» О стоимости поездки водитель и пассажир смогут договориться сами
Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
BlaBlaCar введёт комиссию за поездки в России
Сейчас пользователи системы расплачиваются друг с другом без каких-либо дополнительных сборов
BlaBlaCar введёт комиссию за поездки в России Сейчас пользователи системы расплачиваются друг с другом без каких-либо дополнительных сборов
Новый сервис Amazon, продвижение Apple Watch и угроза для Chanel No. 5
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый сервис Amazon, продвижение Apple Watch и угроза для Chanel No. 5 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сбой в работе Apple, рекордный штраф за отбеливание зубов и жалобы на «Макдоналдс»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке