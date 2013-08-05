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Интерьер недели (Петербург): Парусная студия Елены Бронской
Интерьер недели (Петербург): Парусная студия Елены Бронской Студия в грузовых контейнерах на Финском заливе, где шьют аксессуары на морскую тематику и ремонтируют паруса.
Интерьер недели (Петербург): Парусная студия Елены Бронской

Интерьер недели (Петербург): Парусная студия Елены Бронской
Студия в грузовых контейнерах на Финском заливе, где шьют аксессуары на морскую тематику и ремонтируют паруса.