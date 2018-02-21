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Новости

Сколько Москва потратит на агитацию перед выборами в Мосгордуму

Заказчик просит создать рекламные ролики с 3D-графикой

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Новости

Сколько Москва потратит на агитацию перед выборами в Мосгордуму Заказчик просит создать рекламные ролики с 3D-графикой

Новости

Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей

С каждым годом траты на празднование уменьшаются

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Новости

Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей С каждым годом траты на празднование уменьшаются

Новости

Москва потратит 410 миллионов рублей на разгон облаков в 2019 году

По сравнению с этим годом траты вырастут на 10 миллионов

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Новости

Москва потратит 410 миллионов рублей на разгон облаков в 2019 году По сравнению с этим годом траты вырастут на 10 миллионов

Новости

«Архнадзор» призвал отменить проект благоустройства Петровского парка

В проведении открытого конкурса на его реконструкцию обнаружили массу нарушений

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Новости

«Архнадзор» призвал отменить проект благоустройства Петровского парка В проведении открытого конкурса на его реконструкцию обнаружили массу нарушений

Новости

Воздушные шары и гирлянды на выборы за 50 миллионов рублей

Московские власти решили потратиться на украшение избирательных участков

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Новости

Воздушные шары и гирлянды на выборы за 50 миллионов рублей Московские власти решили потратиться на украшение избирательных участков