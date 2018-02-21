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Сколько Москва потратит на агитацию перед выборами в Мосгордуму
Заказчик просит создать рекламные ролики с 3D-графикой
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Сколько Москва потратит на агитацию перед выборами в Мосгордуму Заказчик просит создать рекламные ролики с 3D-графикой
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Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей
С каждым годом траты на празднование уменьшаются
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Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей С каждым годом траты на празднование уменьшаются
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Москва потратит 410 миллионов рублей на разгон облаков в 2019 году
По сравнению с этим годом траты вырастут на 10 миллионов
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Москва потратит 410 миллионов рублей на разгон облаков в 2019 году По сравнению с этим годом траты вырастут на 10 миллионов
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«Архнадзор» призвал отменить проект благоустройства Петровского парка
В проведении открытого конкурса на его реконструкцию обнаружили массу нарушений
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«Архнадзор» призвал отменить проект благоустройства Петровского парка В проведении открытого конкурса на его реконструкцию обнаружили массу нарушений
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Воздушные шары и гирлянды на выборы за 50 миллионов рублей
Московские власти решили потратиться на украшение избирательных участков
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