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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В интернете будут вести трансляции открытых судебных заседаний

Видеозаписи доступны на портале Мосгорсуда

В интернете будут вести трансляции открытых судебных заседаний

Ремонтные работы на дорогах

На карте портала открытых данных отмечены все ремонтные работы и указаны сроки их проведения

Ремонтные работы на дорогах

На портале открытых данных появился экосправочник

В нём можно узнать о загрязнении воздуха и почвы по районам, а также посмотреть данные передвижных лабораторий

На портале открытых данных появился экосправочник

На портале открытых данных появился список видеокамер во дворах

Жители смогут узнать, что именно попадает в объектив камеры

На портале открытых данных появился список видеокамер во дворах

На портале открытых данных впервые опубликовали график мойки роддомов

Раньше эту информацию надо было получать в самой больнице

На портале открытых данных впервые опубликовали график мойки роддомов

На портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам

Сейчас в путеводителе есть информация о 561 объекте

На портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам

Вышла карта всех зон для запуска салюта в Москве

Всего в Москве организуют 140 таких зон

Вышла карта всех зон для запуска салюта в Москве

Появилась карта всех новогодних площадок Москвы

Карту можно посмотреть и скачать на портале открытых данных

Появилась карта всех новогодних площадок Москвы

В Москве заработал онлайн-путеводитель по магазинам, кафе и услугам

В нём москвичи смогут увидеть информацию о магазинах, парикмахерских и точках проката

В Москве заработал онлайн-путеводитель по магазинам, кафе и услугам