В интернете будут вести трансляции открытых судебных заседаний
Видеозаписи доступны на портале Мосгорсуда
Ремонтные работы на дорогах
На карте портала открытых данных отмечены все ремонтные работы и указаны сроки их проведения
На портале открытых данных появился экосправочник
В нём можно узнать о загрязнении воздуха и почвы по районам, а также посмотреть данные передвижных лабораторий
На портале открытых данных появился список видеокамер во дворах
Жители смогут узнать, что именно попадает в объектив камеры
На портале открытых данных впервые опубликовали график мойки роддомов
Раньше эту информацию надо было получать в самой больнице
На портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам
Сейчас в путеводителе есть информация о 561 объекте
Появилась карта всех новогодних площадок Москвы
Карту можно посмотреть и скачать на портале открытых данных
В Москве заработал онлайн-путеводитель по магазинам, кафе и услугам
В нём москвичи смогут увидеть информацию о магазинах, парикмахерских и точках проката