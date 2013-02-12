Новые люди: Советы о привлечении пользователей от Buzzfeed Чтобы привлечь внимание к своему бизнес-проекту, нужно заинтересовать им аудиторию. H&F узнал, как этого добивается медиа, которое выпускает самые популярные вирусные материалы в мире.