Власти вновь задумались о снижении порога беспошлинного ввоза интернет-покупок
К 2019 году его хотят понизить до 200 евро
Власти вновь задумались о снижении порога беспошлинного ввоза интернет-покупок К 2019 году его хотят понизить до 200 евро
Правила интернет-шопинга хотят ужесточить
Максимальную стоимость не облагаемых пошлиной интернет-покупок планируют снизить до 150 евро.
Правила интернет-шопинга хотят ужесточить Максимальную стоимость не облагаемых пошлиной интернет-покупок планируют снизить до 150 евро.
Посылки из иностранных интернет-магазинов хотят обложить пошлиной
Покупки с Amazon, Asos и других зарубежных онлайн-магазинов предлагают обложить госпошлиной в 10 %.