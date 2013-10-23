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Власти вновь задумались о снижении порога беспошлинного ввоза интернет-покупок

К 2019 году его хотят понизить до 200 евро

Власти вновь задумались о снижении порога беспошлинного ввоза интернет-покупок
К 2019 году его хотят понизить до 200 евро

Правила интернет-шопинга хотят ужесточить

Максимальную стоимость не облагаемых пошлиной интернет-покупок планируют снизить до 150 евро.

Правила интернет-шопинга хотят ужесточить
Максимальную стоимость не облагаемых пошлиной интернет-покупок планируют снизить до 150 евро.

Посылки из иностранных интернет-магазинов хотят обложить пошлиной

Покупки с Amazon, Asos и других зарубежных онлайн-магазинов предлагают обложить госпошлиной в 10 %.

Посылки из иностранных интернет-магазинов хотят обложить пошлиной
Покупки с Amazon, Asos и других зарубежных онлайн-магазинов предлагают обложить госпошлиной в 10 %.