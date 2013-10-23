Таможенная служба смягчит требования к зарубежным посылкам

Таможня и операторы экспресс-доставки договорились о смягчении требований к посылкам, заказанным в интернете. В результате переговоров увеличили и порог не облагаемой пошлиной посылки — до 200 евро.