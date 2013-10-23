Сбор за экспорт посылок дешевле 200 евро отменили
Это изменение должно упростить таможенные операции для малого и среднего бизнеса, считают в правительстве
Сбор за экспорт посылок дешевле 200 евро отменили Это изменение должно упростить таможенные операции для малого и среднего бизнеса, считают в правительстве
Минэкономразвития выступило против снижения порога беспошлинной интернет-торговли
Ведомство уличило таможню в низком уровне контроля над взиманием пошлин в нынешних условиях
Минэкономразвития выступило против снижения порога беспошлинной интернет-торговли Ведомство уличило таможню в низком уровне контроля над взиманием пошлин в нынешних условиях
В Шереметьеве появились банкоматы для оплаты таможенных пошлин
Оплатить пошлины за товары, которые подлежат декларации при въезде, теперь можно через специальные банкоматы
В Шереметьеве появились банкоматы для оплаты таможенных пошлин Оплатить пошлины за товары, которые подлежат декларации при въезде, теперь можно через специальные банкоматы
Таможенная служба смягчит требования к зарубежным посылкам
Таможня и операторы экспресс-доставки договорились о смягчении требований к посылкам, заказанным в интернете. В результате переговоров увеличили и порог не облагаемой пошлиной посылки — до 200 евро.
Таможенная служба смягчит требования к зарубежным посылкам Таможня и операторы экспресс-доставки договорились о смягчении требований к посылкам, заказанным в интернете. В результате переговоров увеличили и порог не облагаемой пошлиной посылки — до 200 евро.
Посылки из иностранных интернет-магазинов хотят обложить пошлиной
Покупки с Amazon, Asos и других зарубежных онлайн-магазинов предлагают обложить госпошлиной в 10 %.