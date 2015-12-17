Минфин хочет на год отложить снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа (обновлено)
На планы правительства повлиял коронавирус
Минфин хочет на год отложить снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа (обновлено) На планы правительства повлиял коронавирус
Ввести налог на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах
Сейчас сбором облагаются только покупки дороже 500 евро
Ввести налог на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах Сейчас сбором облагаются только покупки дороже 500 евро
«Почта России» начала взимать пошлины онлайн Это коснется покупок дороже 500 евро
С россиян начнут взимать пошлину за ввоз личных товаров дороже 500 евро
Порог беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом снизят в три раза
С россиян начнут взимать пошлину за ввоз личных товаров дороже 500 евро Порог беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом снизят в три раза
Минфин утвердил снижение порога беспошлинных интернет-покупок с 2019 года
Ведомство решило отложить изменения
Минфин утвердил снижение порога беспошлинных интернет-покупок с 2019 года Ведомство решило отложить изменения
Госдума одобрила повышение пошлин на загранпаспорт и водительское удостоверение
Также вырастет пошлина за госрегистрацию транспорта
Госдума одобрила повышение пошлин на загранпаспорт и водительское удостоверение Также вырастет пошлина за госрегистрацию транспорта
«Коммерсантъ»: Правительство может снизить порог беспошлинных интернет-покупок до 100 евро
А также отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 500 евро до 2019 года
«Коммерсантъ»: Правительство может снизить порог беспошлинных интернет-покупок до 100 евро А также отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 500 евро до 2019 года
«Почта России» попросила отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 200 евро
Организация сообщила о своей неготовности к изменениям
«Почта России» попросила отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 200 евро Организация сообщила о своей неготовности к изменениям
Минфин предложил снизить порог беспошлинных интернет-покупок с 1 июля
А со следующего года ввести пошлины на товары дороже 200 евро
Минфин предложил снизить порог беспошлинных интернет-покупок с 1 июля А со следующего года ввести пошлины на товары дороже 200 евро
Начало продаж iPhone 8, задержание Навального и доплата за интернет-покупки
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Начало продаж iPhone 8, задержание Навального и доплата за интернет-покупки The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Правительство предложило снизить беспошлинный порог для покупок онлайн в 50 раз
Такие меры помогут бюджету получить до 30 миллиардов рублей в 2018 году
Правительство предложило снизить беспошлинный порог для покупок онлайн в 50 раз Такие меры помогут бюджету получить до 30 миллиардов рублей в 2018 году
Прокатные удостоверения могут стать бесплатными для артхаусных фильмов
Сейчас госпошлина при получении прокатного удостоверения составляет 3,5 тысячи рублей
Прокатные удостоверения могут стать бесплатными для артхаусных фильмов Сейчас госпошлина при получении прокатного удостоверения составляет 3,5 тысячи рублей
В 2016 году власти взыскали 61 миллион рублей штрафов с пользователей системы «Платон»
Система взимания платы с большегрузов «Платон» действует с ноября 2015 года
В 2016 году власти взыскали 61 миллион рублей штрафов с пользователей системы «Платон» Система взимания платы с большегрузов «Платон» действует с ноября 2015 года
Власти вновь задумались о снижении порога беспошлинного ввоза интернет-покупок
К 2019 году его хотят понизить до 200 евро
Власти вновь задумались о снижении порога беспошлинного ввоза интернет-покупок К 2019 году его хотят понизить до 200 евро
В России обнулили пошлины на ввоз электромобилей
Данное решение не касается автомобилей с гибридным двигателем и «плагин-гибридных» автомобилей
В России обнулили пошлины на ввоз электромобилей Данное решение не касается автомобилей с гибридным двигателем и «плагин-гибридных» автомобилей
Apple подала в суд на ФТС
Предполагается, что компанию не устраивает введение пошлин на ввоз смарт-часов
Apple подала в суд на ФТС Предполагается, что компанию не устраивает введение пошлин на ввоз смарт-часов
На сколько упали нефтегазовые доходы России
Компенсировать ущерб от обвала экспортных цен не помогло даже повышение налогов
На сколько упали нефтегазовые доходы России Компенсировать ущерб от обвала экспортных цен не помогло даже повышение налогов
Минфин определился со способами пополнить бюджет
Ведомство хочет ужесточить контроль над должниками и предоставить некоторые льготы добросовестным плательщикам
Минфин определился со способами пополнить бюджет Ведомство хочет ужесточить контроль над должниками и предоставить некоторые льготы добросовестным плательщикам
Минфин ужесточит контроль за собираемостью налогов
Правительство готовит новые меры налогового администрирования, которые затронут и граждан, и бизнес
Минфин ужесточит контроль за собираемостью налогов Правительство готовит новые меры налогового администрирования, которые затронут и граждан, и бизнес
Минэкономразвития выступило против резкого снижения порога беспошлинной интернет-торговли
В ведомстве предлагают ограничиться отметкой в 500 евро в месяц