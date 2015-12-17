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Новости

Минфин хочет на год отложить снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа (обновлено)

На планы правительства повлиял коронавирус

3
Новости

Минфин хочет на год отложить снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа (обновлено) На планы правительства повлиял коронавирус

Новости

Ввести налог на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах

Сейчас сбором облагаются только покупки дороже 500 евро

5
Новости

Ввести налог на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах Сейчас сбором облагаются только покупки дороже 500 евро

Новости

«Почта России» начала взимать пошлины онлайн

Это коснется покупок дороже 500 евро

1
Новости

«Почта России» начала взимать пошлины онлайн Это коснется покупок дороже 500 евро

Новости

С россиян начнут взимать пошлину за ввоз личных товаров дороже 500 евро

Порог беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом снизят в три раза

1
Новости

С россиян начнут взимать пошлину за ввоз личных товаров дороже 500 евро Порог беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом снизят в три раза

Новости

Минфин утвердил снижение порога беспошлинных интернет-покупок с 2019 года

Ведомство решило отложить изменения

2
Новости

Минфин утвердил снижение порога беспошлинных интернет-покупок с 2019 года Ведомство решило отложить изменения

Новости

Госдума одобрила повышение пошлин на загранпаспорт и водительское удостоверение

Также вырастет пошлина за госрегистрацию транспорта

1
Новости

Госдума одобрила повышение пошлин на загранпаспорт и водительское удостоверение Также вырастет пошлина за госрегистрацию транспорта

Новости

«Коммерсантъ»: Правительство может снизить порог беспошлинных интернет-покупок до 100 евро

А также отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 500 евро до 2019 года

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Новости

«Коммерсантъ»: Правительство может снизить порог беспошлинных интернет-покупок до 100 евро А также отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 500 евро до 2019 года

Новости

«Почта России» попросила отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 200 евро

Организация сообщила о своей неготовности к изменениям

1
Новости

«Почта России» попросила отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 200 евро Организация сообщила о своей неготовности к изменениям

Новости

Минфин предложил снизить порог беспошлинных интернет-покупок с 1 июля

А со следующего года ввести пошлины на товары дороже 200 евро

0
Новости

Минфин предложил снизить порог беспошлинных интернет-покупок с 1 июля А со следующего года ввести пошлины на товары дороже 200 евро

Новости

Начало продаж iPhone 8, задержание Навального и доплата за интернет-покупки

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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Новости

Начало продаж iPhone 8, задержание Навального и доплата за интернет-покупки The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новости

Правительство предложило снизить беспошлинный порог для покупок онлайн в 50 раз

Такие меры помогут бюджету получить до 30 миллиардов рублей в 2018 году

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Новости

Правительство предложило снизить беспошлинный порог для покупок онлайн в 50 раз Такие меры помогут бюджету получить до 30 миллиардов рублей в 2018 году

Новости

Прокатные удостоверения могут стать бесплатными для артхаусных фильмов

Сейчас госпошлина при получении прокатного удостоверения составляет 3,5 тысячи рублей

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Новости

Прокатные удостоверения могут стать бесплатными для артхаусных фильмов Сейчас госпошлина при получении прокатного удостоверения составляет 3,5 тысячи рублей

Транспорт

В 2016 году власти взыскали 61 миллион рублей штрафов с пользователей системы «Платон»

Система взимания платы с большегрузов «Платон» действует с ноября 2015 года

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Транспорт

В 2016 году власти взыскали 61 миллион рублей штрафов с пользователей системы «Платон» Система взимания платы с большегрузов «Платон» действует с ноября 2015 года

Новости

Власти вновь задумались о снижении порога беспошлинного ввоза интернет-покупок

К 2019 году его хотят понизить до 200 евро

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Новости

Власти вновь задумались о снижении порога беспошлинного ввоза интернет-покупок К 2019 году его хотят понизить до 200 евро

Транспорт

В России обнулили пошлины на ввоз электромобилей

Данное решение не касается автомобилей с гибридным двигателем и «плагин-гибридных» автомобилей

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Транспорт

В России обнулили пошлины на ввоз электромобилей Данное решение не касается автомобилей с гибридным двигателем и «плагин-гибридных» автомобилей

Новости

Apple подала в суд на ФТС

Предполагается, что компанию не устраивает введение пошлин на ввоз смарт-часов

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Новости

Apple подала в суд на ФТС Предполагается, что компанию не устраивает введение пошлин на ввоз смарт-часов

Новости

На сколько упали нефтегазовые доходы России

Компенсировать ущерб от обвала экспортных цен не помогло даже повышение налогов

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Новости

На сколько упали нефтегазовые доходы России Компенсировать ущерб от обвала экспортных цен не помогло даже повышение налогов

Новости

Минфин определился со способами пополнить бюджет

Ведомство хочет ужесточить контроль над должниками и предоставить некоторые льготы добросовестным плательщикам

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Новости

Минфин определился со способами пополнить бюджет Ведомство хочет ужесточить контроль над должниками и предоставить некоторые льготы добросовестным плательщикам

Новости

Минфин ужесточит контроль за собираемостью налогов

Правительство готовит новые меры налогового администрирования, которые затронут и граждан, и бизнес

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Новости

Минфин ужесточит контроль за собираемостью налогов Правительство готовит новые меры налогового администрирования, которые затронут и граждан, и бизнес

Новости

Минэкономразвития выступило против резкого снижения порога беспошлинной интернет-торговли

В ведомстве предлагают ограничиться отметкой в 500 евро в месяц

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Минэкономразвития выступило против резкого снижения порога беспошлинной интернет-торговли В ведомстве предлагают ограничиться отметкой в 500 евро в месяц

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