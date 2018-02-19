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Новости

Посол Австралии пожаловался Собянину на сугробы 17-дневной давности

Мэр на претензии пока не ответил

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Новости

Посол Австралии пожаловался Собянину на сугробы 17-дневной давности Мэр на претензии пока не ответил