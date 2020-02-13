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Как шопинг стал дофаминовым стимулом
СПЕЦПРОЕКТ
Как шопинг стал дофаминовым стимулом И о чем говорит наше потребительское поведение (и как его контролировать)
Как шопинг стал дофаминовым стимулом
СПЕЦПРОЕКТ

Как шопинг стал дофаминовым стимулом
И о чем говорит наше потребительское поведение (и как его контролировать)

Россияне стали меньше экономить

Все из-за роста реальных доходов населения

Россияне стали меньше экономить
Все из-за роста реальных доходов населения