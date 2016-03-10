Новости
Запретить полицейским ругаться при женщинах и критиковать начальство в соцсетях
Избегать роскоши и быть мужественным перед лицом опасности
Новости
Запретить полицейским ругаться при женщинах и критиковать начальство в соцсетях Избегать роскоши и быть мужественным перед лицом опасности
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Что делают коты, когда никого нет дома Когда сам себе хозяин и господин
Новости
В России разрабатывают систему, анализирующую поведение людей
Видеоанализатор поможет выявлять проблемные ситуации
Новости
В России разрабатывают систему, анализирующую поведение людей Видеоанализатор поможет выявлять проблемные ситуации
Детский вопрос
Как справиться с детской истерикой в общественном месте?В новой рубрике редакция The Village с помощью экспертов отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Детский вопрос