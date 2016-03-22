К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами
Государству необходимо менять пенсионную систему
В администрацию президента принесли миллион подписей против пенсионной реформы
Подписи доставили активисты движения «Суть времени»
В Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста
В нем приняли участие от 6,5 до 100 тысяч человек
Глава Роструда — о подарке бизнесменам в лице пожилых работников
Всеволод Вуколов считает, что люди старшего возраста станут серьезным ресурсом для развития экономики
Сколько получают депутаты Госдумы на пенсии
В нижней палате парламента решили объяснить, как высчитываются пенсионные выплаты депутатов
Крупнейший профсоюз призвал к митингам против повышения пенсионного возраста
Региональные организации хотят уведомить власти об отрицательном отношении к реформе
Когда выходят на пенсию за границей? Накануне повышения пенсионного возраста The Village разбирается, как Россия выглядит на фоне других стран
Минфин представил жёсткий вариант пенсионной реформы
Ведомство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет и для мужчин, и для женщин
Объявить о повышении пенсионного возраста после выборов
Алексей Кудрин считает, что правительству нужно как можно скорее ознакомить россиян с параметрами будущей реформы