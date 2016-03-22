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Новости

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Государству необходимо менять пенсионную систему

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Новости

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами Государству необходимо менять пенсионную систему

Новости

Госдума окончательно одобрила пенсионную реформу

Ни один депутат не воздержался

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Новости

Госдума окончательно одобрила пенсионную реформу Ни один депутат не воздержался

Новости

В администрацию президента принесли миллион подписей против пенсионной реформы

Подписи доставили активисты движения «Суть времени»

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Новости

В администрацию президента принесли миллион подписей против пенсионной реформы Подписи доставили активисты движения «Суть времени»

Новости

В Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В нем приняли участие от 6,5 до 100 тысяч человек

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Новости

В Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста В нем приняли участие от 6,5 до 100 тысяч человек

Новости

Глава Роструда — о подарке бизнесменам в лице пожилых работников

Всеволод Вуколов считает, что люди старшего возраста станут серьезным ресурсом для развития экономики

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Новости

Глава Роструда — о подарке бизнесменам в лице пожилых работников Всеволод Вуколов считает, что люди старшего возраста станут серьезным ресурсом для развития экономики

Новости

Сколько получают депутаты Госдумы на пенсии

В нижней палате парламента решили объяснить, как высчитываются пенсионные выплаты депутатов

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Новости

Сколько получают депутаты Госдумы на пенсии В нижней палате парламента решили объяснить, как высчитываются пенсионные выплаты депутатов

Новости

Крупнейший профсоюз призвал к митингам против повышения пенсионного возраста

Региональные организации хотят уведомить власти об отрицательном отношении к реформе

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Новости

Крупнейший профсоюз призвал к митингам против повышения пенсионного возраста Региональные организации хотят уведомить власти об отрицательном отношении к реформе

Когда выходят на пенсию за границей?
Как у них
Когда выходят на пенсию за границей? Накануне повышения пенсионного возраста The Village разбирается, как Россия выглядит на фоне других стран
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Когда выходят на пенсию за границей?
Как у них

Когда выходят на пенсию за границей? Накануне повышения пенсионного возраста The Village разбирается, как Россия выглядит на фоне других стран

Новости

Минфин представил жёсткий вариант пенсионной реформы

Ведомство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет и для мужчин, и для женщин

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Новости

Минфин представил жёсткий вариант пенсионной реформы Ведомство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет и для мужчин, и для женщин

Новости

Объявить о повышении пенсионного возраста после выборов

Алексей Кудрин считает, что правительству нужно как можно скорее ознакомить россиян с параметрами будущей реформы

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Новости

Объявить о повышении пенсионного возраста после выборов Алексей Кудрин считает, что правительству нужно как можно скорее ознакомить россиян с параметрами будущей реформы