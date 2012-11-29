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Новости

Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году

В следующем году тарифы повысят 1 января и 1 июля

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Новости

Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году В следующем году тарифы повысят 1 января и 1 июля

Что будет с ценами в 2017 году
Финансы
Что будет с ценами в 2017 годуКакие продукты и услуги подорожают, что будет с рублем и валютами и куда вкладывать деньги
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Что будет с ценами в 2017 году
Финансы

Что будет с ценами в 2017 году Какие продукты и услуги подорожают, что будет с рублем и валютами и куда вкладывать деньги

Ситуация

ФАС проверит мобильных операторов из-за повышения цен на роуминг

Проверка коснется МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2

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Ситуация

ФАС проверит мобильных операторов из-за повышения цен на роуминг Проверка коснется МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2

Ситуация

Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в 2016 году

Повышение тарифов запланировано на 1 июля 2016 года

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Ситуация

Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в 2016 году Повышение тарифов запланировано на 1 июля 2016 года

Город

Электричество в 2013 году подорожает на 13 %

Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2013 года повысятся в общей сложности на 9,7 %.

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Город

Электричество в 2013 году подорожает на 13 % Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2013 года повысятся в общей сложности на 9,7 %.