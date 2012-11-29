Новости
Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году
В следующем году тарифы повысят 1 января и 1 июля
Новости
Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году В следующем году тарифы повысят 1 января и 1 июля
Финансы
Что будет с ценами в 2017 годуКакие продукты и услуги подорожают, что будет с рублем и валютами и куда вкладывать деньги
Финансы
Что будет с ценами в 2017 году Какие продукты и услуги подорожают, что будет с рублем и валютами и куда вкладывать деньги
Ситуация
ФАС проверит мобильных операторов из-за повышения цен на роуминг
Проверка коснется МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2
Ситуация
ФАС проверит мобильных операторов из-за повышения цен на роуминг Проверка коснется МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2
Ситуация
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в 2016 году
Повышение тарифов запланировано на 1 июля 2016 года
Ситуация
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в 2016 году Повышение тарифов запланировано на 1 июля 2016 года
Город
Электричество в 2013 году подорожает на 13 %
Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2013 года повысятся в общей сложности на 9,7 %.
Город