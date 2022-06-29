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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Рязанской области полностью локализовали лесные пожары

В Рязанской области полностью локализовали лесные пожары

Запах гари и смог продержатся в столице еще неделю

Запах гари и смог продержатся в столице еще неделю

Как избежать отравления гарью
Как избежать отравления гарью И как выглядит интоксикация. Спросили у врача
Как избежать отравления гарью

Как избежать отравления гарью
И как выглядит интоксикация. Спросили у врача

Синоптики: В ближайшие два дня запах гари в Москве усилится

Синоптики: В ближайшие два дня запах гари в Москве усилится

Москвичи второй день ощущают смог и запах гари
Москвичи второй день ощущают смог и запах гари Рассказываем, что произошло и как защититься от дыма
Москвичи второй день ощущают смог и запах гари

Москвичи второй день ощущают смог и запах гари
Рассказываем, что произошло и как защититься от дыма

Запах гари и смог дошли до центра и севера Москвы

обновлено

Запах гари и смог дошли до центра и севера Москвы

Ozon выплатит компенсации покупателям и поставщикам за товары на горящем складе

Ozon выплатит компенсации покупателям и поставщикам за товары на горящем складе

В Истринском районе загорелся склад Ozon

В Истринском районе загорелся склад Ozon

В ТЦ «Лагонда» на западе Москвы произошел пожар. Его ликвидировали, пострадавших нет

В ТЦ «Лагонда» на западе Москвы произошел пожар. Его ликвидировали, пострадавших нет

В хостеле на юге Москвы произошел пожар. Восемь человек погибли

В хостеле на юге Москвы произошел пожар. Восемь человек погибли

В жилом здании на Ленинском проспекте тушат пожар

В жилом здании на Ленинском проспекте тушат пожар

обновлено29 июня 2022

Пожар в районе Каширского шоссе ликвидирован

На складе с учебниками издательства «Просвещение» произошел пожар
3 мая 2022

На складе с учебниками издательства «Просвещение» произошел пожар

23 апреля 2022

Baza: В Барвихе горит дом, вероятно принадлежащий семье губернатора Подмосковья Воробьева

20 апреля 2022

В Москве у памятника Юрия Долгорукова произошел пожар

29 января 2022

Жители Чертанова спасли человека во время пожара

обновлено25 октября 2021

Пожар в жилом доме на Тверской потушили, а движение восстановили

15 сентября 2021

Natura Siberica заплатит почти 3 миллиарда рублей из-за пожара на Дмитровском заводе

обновлено6 сентября 2021

На «Проспекте Вернадского» возобновили движение после задымления

22 августа 2021

В Мытищах загорелся торговый центр

12 июля 2021

Власти Подмосковья ограничили доступ в леса из-за угрозы пожаров

21 июня 2021

В Хамовниках загорелось здание Военной академии имени Фрунзе

В Лужниках загорелся склад пиротехники. Вместе с пожаром раздаются взрывы
обновлено19 июня 2021

В Лужниках загорелся склад пиротехники. Вместе с пожаром раздаются взрывы

На складе магазина Peak произошел пожар. Почти треть товарных запасов сгорела
10 апреля 2021

На складе магазина Peak произошел пожар. Почти треть товарных запасов сгорела

обновлено27 марта 2021

У Парка Горького загорелся склад. Пожар потушили примерно через полчаса

В здании на Варшавском шоссе случился пожар
обновлено7 февраля 2021

В здании на Варшавском шоссе случился пожар

обновлено29 декабря 2020

В Люберцах загорелся ресторан «Дюшес»

На Цветном бульваре загорелся жилой дом
13 декабря 2020

На Цветном бульваре загорелся жилой дом

8 декабря 2020

В Москве загорелась высотка на Котельнической набережной

6 декабря 2020

На севере Москвы произошел пожар в жилом доме

На станции Москворечье произошел пожар. Неподалеку на месте ядерного могильника строят Юго-Восточную хорду
4 декабря 2020

На станции Москворечье произошел пожар. Неподалеку на месте ядерного могильника строят Юго-Восточную хорду

обновлено2 декабря 2020

На Ленинградском проспекте загорелся коллектор. Из-за этого многие дома остались без света

На Варшавском шоссе загорелся склад
обновлено22 ноября 2020

На Варшавском шоссе загорелся склад

обновлено15 ноября 2020

В Москве загорелось историческое здание начала XX века

обновлено15 ноября 2020

На западе Москвы загорелся строящийся дом

обновлено10 ноября 2020

На юго-востоке Москвы загорелся ангар. Через несколько часов вспыхнул еще один, уже на севере

обновлено7 ноября 2020

В Москве загорелось здание в жилом комплексе «Сильвер»

обновлено2 ноября 2020

На юге Москвы загорелся склад с газовыми баллонами

Взрыв в жилом доме
обновлено26 августа 2020

На западе Москвы загорелось несколько квартир

В одном из крупнейших соборов Франции произошел пожар. Власти не исключают поджог

Вероятно, полностью сгорел орган храма

В одном из крупнейших соборов Франции произошел пожар. Власти не исключают поджог

Росздравнадзор: Нарушения при производстве аппаратов ИВЛ и их возгорание в больницах не связаны

В России покупку и продажу аппаратов «Авента-М» приостановили

Росздравнадзор: Нарушения при производстве аппаратов ИВЛ и их возгорание в больницах не связаны

Самый смертоносный месяц за 10 лет: Истории петербуржцев, которых не стало в мае 2020-го
Самый смертоносный месяц за 10 лет: Истории петербуржцев, которых не стало в мае 2020-го По разным причинам: от коронавируса до пожара
Самый смертоносный месяц за 10 лет: Истории петербуржцев, которых не стало в мае 2020-го

Самый смертоносный месяц за 10 лет: Истории петербуржцев, которых не стало в мае 2020-го
По разным причинам: от коронавируса до пожара

В петербургской больнице произошел пожар, пять пациентов погибли. Вот что об этом известно
В петербургской больнице произошел пожар, пять пациентов погибли. Вот что об этом известно Причины ЧП, реакция властей и последствия трагедии
В петербургской больнице произошел пожар, пять пациентов погибли. Вот что об этом известно

В петербургской больнице произошел пожар, пять пациентов погибли. Вот что об этом известно
Причины ЧП, реакция властей и последствия трагедии

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар. Один человек погиб

Больных перевезут в другие медучреждения

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар. Один человек погиб

В московском доме престарелых произошел пожар. Четыре человека погибли

Еще 16 пострадали

В московском доме престарелых произошел пожар. Четыре человека погибли

Руины и плиточка: Что случилось с Новой Ладогой

Руины и плиточка: Что случилось с Новой Ладогой Хроники беспощадного урбанизма на примере маленького купеческого города в Ленобласти

Руины и плиточка: Что случилось с Новой Ладогой

Руины и плиточка: Что случилось с Новой Ладогой
Хроники беспощадного урбанизма на примере маленького купеческого города в Ленобласти

В Чертанове горит склад тканей. Пожар тушат вертолеты

Пострадавших нет

В Чертанове горит склад тканей. Пожар тушат вертолеты

В Новой Москве загорелись около тысячи квадратных метров. Пожар тушат с вертолета (обновлено)

Загорелся деревянный коттедж в Мосрентгене

В Новой Москве загорелись около тысячи квадратных метров. Пожар тушат с вертолета (обновлено)

В квартире на западе Москвы произошел взрыв. Пострадали два человека

Из дома эвакуировали 50 человек

В квартире на западе Москвы произошел взрыв. Пострадали два человека

«Останови огонь!»: Гринпис организовал противопожарную выставку

С помощью горящих лесов в VR и игры «Загаси всех» посетителям расскажут, что делать, если случился пожар

«Останови огонь!»: Гринпис организовал противопожарную выставку

В Москве снова горят рейсовые автобусы

Сегодня пожар случился на шоссе Энтузиастов

В Москве снова горят рейсовые автобусы

Синоптики — о появлении в Москве дыма от сибирских пожаров

В ближайшую неделю такой сценарий маловероятен, но в дальнейшем не исключен, предупреждают синоптики

Синоптики — о появлении в Москве дыма от сибирских пожаров

Торговый центр «Авиапарк» эвакуировали из-за задымления

На место приехали пожарные

Торговый центр «Авиапарк» эвакуировали из-за задымления

Госархив литературы и искусства попросил помочь ему бумажными полотенцами после пожара (обновлено)

Государственный архив литературы и искусства эвакуировали

Госархив литературы и искусства попросил помочь ему бумажными полотенцами после пожара (обновлено)

ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара (обновлено)

Ущерб от возгорания оценивают в 150 миллионов рублей

ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара (обновлено)

Около поселка Терехово загорелась трава и деревья на площади в гектар

При этом в МЧС уже сообщили, что пожар ликвидировали

Около поселка Терехово загорелась трава и деревья на площади в гектар

Пречистенку перекрыли из-за пожара (обновлено)

На месте работают оперативные службы

Пречистенку перекрыли из-за пожара (обновлено)

В Измайловском кремле загорелось одно из зданий (обновлено)

На месте работают пожарные

В Измайловском кремле загорелось одно из зданий (обновлено)

В авиакатастрофе в Шереметьеве погиб 41 пассажир (обновлено)

Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время экстренного возвращения в аэропорт

В авиакатастрофе в Шереметьеве погиб 41 пассажир (обновлено)

В Москве загорелось здание РГУ нефти и газа

Около 3 тысяч человек эвакуировали

В Москве загорелось здание РГУ нефти и газа

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