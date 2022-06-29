Москвичи второй день ощущают смог и запах гари Рассказываем, что произошло и как защититься от дыма
Baza: В Барвихе горит дом, вероятно принадлежащий семье губернатора Подмосковья Воробьева
Natura Siberica заплатит почти 3 миллиарда рублей из-за пожара на Дмитровском заводе
На станции Москворечье произошел пожар. Неподалеку на месте ядерного могильника строят Юго-Восточную хорду
На Ленинградском проспекте загорелся коллектор. Из-за этого многие дома остались без света
На юго-востоке Москвы загорелся ангар. Через несколько часов вспыхнул еще один, уже на севере
В одном из крупнейших соборов Франции произошел пожар. Власти не исключают поджог
Вероятно, полностью сгорел орган храма
Росздравнадзор: Нарушения при производстве аппаратов ИВЛ и их возгорание в больницах не связаны
В России покупку и продажу аппаратов «Авента-М» приостановили
Самый смертоносный месяц за 10 лет: Истории петербуржцев, которых не стало в мае 2020-го
По разным причинам: от коронавируса до пожара
В петербургской больнице произошел пожар, пять пациентов погибли. Вот что об этом известно Причины ЧП, реакция властей и последствия трагедии
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар. Один человек погиб
Больных перевезут в другие медучреждения
Руины и плиточка: Что случилось с Новой Ладогой Хроники беспощадного урбанизма на примере маленького купеческого города в Ленобласти
Руины и плиточка: Что случилось с Новой Ладогой
Хроники беспощадного урбанизма на примере маленького купеческого города в Ленобласти
В Новой Москве загорелись около тысячи квадратных метров. Пожар тушат с вертолета (обновлено)
Загорелся деревянный коттедж в Мосрентгене
В квартире на западе Москвы произошел взрыв. Пострадали два человека
Из дома эвакуировали 50 человек
«Останови огонь!»: Гринпис организовал противопожарную выставку
С помощью горящих лесов в VR и игры «Загаси всех» посетителям расскажут, что делать, если случился пожар
Синоптики — о появлении в Москве дыма от сибирских пожаров
В ближайшую неделю такой сценарий маловероятен, но в дальнейшем не исключен, предупреждают синоптики
Госархив литературы и искусства попросил помочь ему бумажными полотенцами после пожара (обновлено)
Государственный архив литературы и искусства эвакуировали
ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара (обновлено)
Ущерб от возгорания оценивают в 150 миллионов рублей
Около поселка Терехово загорелась трава и деревья на площади в гектар
При этом в МЧС уже сообщили, что пожар ликвидировали
В авиакатастрофе в Шереметьеве погиб 41 пассажир (обновлено)
Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время экстренного возвращения в аэропорт