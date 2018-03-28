Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента
Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара
Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара
Сколько нарушений обнаружило МЧС в ходе проверок после пожара в Кемерове
Спасатели завершили обследования в местах массового скопления людей
Сколько нарушений обнаружило МЧС в ходе проверок после пожара в Кемерове Спасатели завершили обследования в местах массового скопления людей
После проверок МЧС в России временно закрыли треть торговых центров
В некоторых городах это привело к акциям протеста среди предпринимателей
После проверок МЧС в России временно закрыли треть торговых центров В некоторых городах это привело к акциям протеста среди предпринимателей
СКР уточнил число погибших при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове
Их оказалось на четыре человека меньше
СКР уточнил число погибших при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове Их оказалось на четыре человека меньше
Переезд кинотеатров, картонный Слуцкий и невыгодные рейсы через Москву
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Переезд кинотеатров, картонный Слуцкий и невыгодные рейсы через Москву The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности
Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»
Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»
Обязать ТЦ перенести кинотеатры и детские площадки на первый этаж
Приступить к исполнению требования планируется уже в этом году
Обязать ТЦ перенести кинотеатры и детские площадки на первый этаж Приступить к исполнению требования планируется уже в этом году
В Москве и области резко снизилась посещаемость торговых центров
Бизнесмены связывают происходящее с негативным информационным фоном после пожара в Кемерове
В Москве и области резко снизилась посещаемость торговых центров Бизнесмены связывают происходящее с негативным информационным фоном после пожара в Кемерове
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку
«Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя», — заявил он
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя», — заявил он
Повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной категории риска
Сейчас такой категории пожарной опасности в России нет
Повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной категории риска Сейчас такой категории пожарной опасности в России нет
ТЦ устроили распродажи из-за призыва к их бойкоту после трагедии в Кемерове
В день бойкота 31 марта россиянам предложили большие скидки
ТЦ устроили распродажи из-за призыва к их бойкоту после трагедии в Кемерове В день бойкота 31 марта россиянам предложили большие скидки
«ВКонтакте» закрыла аккаунты погибших в Кемерове от посторонних
Просматривать информацию страниц жертв трагедии смогут только их друзья
«ВКонтакте» закрыла аккаунты погибших в Кемерове от посторонних Просматривать информацию страниц жертв трагедии смогут только их друзья
Центр помощи пострадавшим в Кемерове
Благотворительная организация занимается юридической и психологической поддержкой
Центр помощи пострадавшим в Кемерове Благотворительная организация занимается юридической и психологической поддержкой
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Владимир Путин — о заграничных вбросах по поводу пожара в Кемерове
По словам президента, провокации призваны столкнуть россиян между собой
Владимир Путин — о заграничных вбросах по поводу пожара в Кемерове По словам президента, провокации призваны столкнуть россиян между собой
На заявившего о сотнях жертв в Кемерове пранкера завели уголовное дело
В скором времени украинца Евгения Вольнова объявят в розыск
На заявившего о сотнях жертв в Кемерове пранкера завели уголовное дело В скором времени украинца Евгения Вольнова объявят в розыск
Как в торговых центрах экономят на пожарной безопасности Московский архитектор — о муляжах систем пожаротушения, опасных лифтах и редких торговых центрах, где есть шансы спастись
Завершение операции в Кемерове, русский «Сникерс» и новый альбом Элджея Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
РЖД дополнительно проверит пожарную безопасность на железной дороге
Решение приняли после трагедии в Кемерове