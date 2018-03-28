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Новости

Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента

Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара

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Новости

Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара

Новости

Сколько нарушений обнаружило МЧС в ходе проверок после пожара в Кемерове

Спасатели завершили обследования в местах массового скопления людей

0
Новости

Сколько нарушений обнаружило МЧС в ходе проверок после пожара в Кемерове Спасатели завершили обследования в местах массового скопления людей

Новости

После проверок МЧС в России временно закрыли треть торговых центров

В некоторых городах это привело к акциям протеста среди предпринимателей

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Новости

После проверок МЧС в России временно закрыли треть торговых центров В некоторых городах это привело к акциям протеста среди предпринимателей

Новости

СКР уточнил число погибших при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове

Их оказалось на четыре человека меньше

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Новости

СКР уточнил число погибших при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове Их оказалось на четыре человека меньше

Новости

Переезд кинотеатров, картонный Слуцкий и невыгодные рейсы через Москву

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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Новости

Переезд кинотеатров, картонный Слуцкий и невыгодные рейсы через Москву The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новости

Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности

Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»

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Новости

Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»

Новости

Обязать ТЦ перенести кинотеатры и детские площадки на первый этаж

Приступить к исполнению требования планируется уже в этом году

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Новости

Обязать ТЦ перенести кинотеатры и детские площадки на первый этаж Приступить к исполнению требования планируется уже в этом году

Новости

В Москве и области резко снизилась посещаемость торговых центров

Бизнесмены связывают происходящее с негативным информационным фоном после пожара в Кемерове

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Новости

В Москве и области резко снизилась посещаемость торговых центров Бизнесмены связывают происходящее с негативным информационным фоном после пожара в Кемерове

Новости

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку

«Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя», — заявил он

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Новости

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя», — заявил он

Новости

Повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной категории риска

Сейчас такой категории пожарной опасности в России нет

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Новости

Повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной категории риска Сейчас такой категории пожарной опасности в России нет

Новости

ТЦ устроили распродажи из-за призыва к их бойкоту после трагедии в Кемерове

В день бойкота 31 марта россиянам предложили большие скидки

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Новости

ТЦ устроили распродажи из-за призыва к их бойкоту после трагедии в Кемерове В день бойкота 31 марта россиянам предложили большие скидки

Новости

«ВКонтакте» закрыла аккаунты погибших в Кемерове от посторонних

Просматривать информацию страниц жертв трагедии смогут только их друзья

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Новости

«ВКонтакте» закрыла аккаунты погибших в Кемерове от посторонних Просматривать информацию страниц жертв трагедии смогут только их друзья

Новости

Центр помощи пострадавшим в Кемерове

Благотворительная организация занимается юридической и психологической поддержкой

1
Новости

Центр помощи пострадавшим в Кемерове Благотворительная организация занимается юридической и психологической поддержкой

Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»
Утро в мире
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
1
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»
Утро в мире

Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

Владимир Путин — о заграничных вбросах по поводу пожара в Кемерове

По словам президента, провокации призваны столкнуть россиян между собой

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Новости

Владимир Путин — о заграничных вбросах по поводу пожара в Кемерове По словам президента, провокации призваны столкнуть россиян между собой

Новости

На заявившего о сотнях жертв в Кемерове пранкера завели уголовное дело

В скором времени украинца Евгения Вольнова объявят в розыск

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Новости

На заявившего о сотнях жертв в Кемерове пранкера завели уголовное дело В скором времени украинца Евгения Вольнова объявят в розыск

Как в торговых центрах экономят на пожарной безопасности
Комментарий
Как в торговых центрах экономят на пожарной безопасностиМосковский архитектор — о муляжах систем пожаротушения, опасных лифтах и редких торговых центрах, где есть шансы спастись
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Как в торговых центрах экономят на пожарной безопасности
Комментарий

Как в торговых центрах экономят на пожарной безопасности Московский архитектор — о муляжах систем пожаротушения, опасных лифтах и редких торговых центрах, где есть шансы спастись

Завершение операции в Кемерове, русский «Сникерс» и новый альбом Элджея
Утро в мире
Завершение операции в Кемерове, русский «Сникерс» и новый альбом ЭлджеяКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
0
Завершение операции в Кемерове, русский «Сникерс» и новый альбом Элджея
Утро в мире

Завершение операции в Кемерове, русский «Сникерс» и новый альбом Элджея Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

РЖД дополнительно проверит пожарную безопасность на железной дороге

Решение приняли после трагедии в Кемерове

0
Новости

РЖД дополнительно проверит пожарную безопасность на железной дороге Решение приняли после трагедии в Кемерове

Новости

Запустить онлайн-мониторинг пожарной безопасности

Власти хотят быть уверены, что в общественных местах включены противопожарные системы

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Новости

Запустить онлайн-мониторинг пожарной безопасности Власти хотят быть уверены, что в общественных местах включены противопожарные системы

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