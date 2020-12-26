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2020-12-26T12:06:50.000+03:00
26 декабря 2020
Минздрав разрешил прививать пожилых людей вакциной «Спутник V»
Предложение дня
2020-10-09T13:08:08.000+03:00
9 октября 2020
Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
2020-09-30T10:57:02.000+03:00
30 сентября 2020
Собянин продлил домашний и удаленный режимы до конца октября
2020-09-25T09:26:37.000+03:00
25 сентября 2020
Собянин попросил пожилых людей оставаться дома
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