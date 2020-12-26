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26 декабря 2020

Минздрав разрешил прививать пожилых людей вакциной «Спутник V»

Предложение дня
9 октября 2020

Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

30 сентября 2020

Собянин продлил домашний и удаленный режимы до конца октября

25 сентября 2020

Собянин попросил пожилых людей оставаться дома