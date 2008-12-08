Владимир Путин — о нехватке позитивного контента в соцсетях
Президент поддержал работу со студентами в интернете
Где провести вечер пятницы и не только Чем ближе конец рабочей недели, тем активнее бьется сердце в предвкушении долгожданного отдыха! Ведь впереди выходные и, конечно же, пятничный вечер!! И вроде бы конец недели, ты должен быть уставший, хотеть спать (ведь за неделю столько переделано!), а ты спешишь поскорее разделаться с последними делами и пуститься во все тяжкие – пойти в клуб, поехать за город или встретиться с...
KRISHA MIRA Наверное самое закрытое и загадочно место Москвы, открывшееся в 2006 году. Популярность Крыши Мира объяснима именно ее недоступностью и актуальной музыкой. Главным отличием клуба является отсутствие face контроля, огромное количество слухов и небылиц и бескомпромиссный MNML. Актуальность клуба подорвали околотусовочные персонажи г.Москвы, любители пафоса и шелковых платьев. Но все...