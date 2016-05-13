Пользователи соцсетей — о неожиданной отставке правительства России Чиновники уходят на фриланс
Пользователи соцсетей — о неожиданной отставке правительства России Чиновники уходят на фриланс
В России скорректировали правила прохождения альтернативной гражданской службы
Также устанавливаются меры для привлечения к ответственности за уклонение от службы
В России скорректировали правила прохождения альтернативной гражданской службы Также устанавливаются меры для привлечения к ответственности за уклонение от службы
Госдума приняла закон об уничтожении нелегальных игровых автоматов
Его реализацией займется Росимущество за счет средств из федерального бюджета
Госдума приняла закон об уничтожении нелегальных игровых автоматов Его реализацией займется Росимущество за счет средств из федерального бюджета
Правительство одобрило законопроект об ограничении выезда россиян за границу (обновлено)
Если закон примут, власти России будут иметь право запрещать гражданам России выезд из страны на основании подозрения в совершении преступлений экстремистской направленности