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Новости

Какие права россиян нарушаются чаще всего, по мнению самих граждан

Ответы сильно отличаются от прошлогодних

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Новости

Какие права россиян нарушаются чаще всего, по мнению самих граждан Ответы сильно отличаются от прошлогодних

Новости

Сколько россиян становились жертвами преступлений

И каким преступлениям они чаще всего подвергаются

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Новости

Сколько россиян становились жертвами преступлений И каким преступлениям они чаще всего подвергаются

Новости

«Мемориал» признал фигурантов дела «Нового величия» политзаключенными

Треть группы состояла из сотрудников правоохранительных органов, считают правозащитники

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Новости

«Мемориал» признал фигурантов дела «Нового величия» политзаключенными Треть группы состояла из сотрудников правоохранительных органов, считают правозащитники

Новости

Арбитраж отказался признавать криптовалюту имуществом

Суд аргументировал это решение тем, что «криптовалюта возникает буквально «из интернета»

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Новости

Арбитраж отказался признавать криптовалюту имуществом Суд аргументировал это решение тем, что «криптовалюта возникает буквально «из интернета»

Как закон регулирует право частной собственности в космосе?
Есть вопрос
Как закон регулирует право частной собственности в космосе?И можно ли украсть «Теслу» Илона Маска из космоса?
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Как закон регулирует право частной собственности в космосе?
Есть вопрос

Как закон регулирует право частной собственности в космосе? И можно ли украсть «Теслу» Илона Маска из космоса?

Новости

В России запустили онлайн-сервис для создания юридических документов

Для составления документа достаточно выбрать шаблон и ответить на серию вопросов

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Новости

В России запустили онлайн-сервис для создания юридических документов Для составления документа достаточно выбрать шаблон и ответить на серию вопросов

Новости

«Право.ру» запускает онлайн-академию для юристов и бизнесменов

Курс начинается 1 декабря

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Новости

«Право.ру» запускает онлайн-академию для юристов и бизнесменов Курс начинается 1 декабря

Что делать, если полицейские подбросили вам наркотики
Инструкция
Что делать, если полицейские подбросили вам наркотикиКак вести себя в отделении и сохранять спокойствие
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Что делать, если полицейские подбросили вам наркотики
Инструкция

Что делать, если полицейские подбросили вам наркотики Как вести себя в отделении и сохранять спокойствие

Новости

«Союзмультфильм» подал в суд на производителя игрушек «Русский стиль»

Киностудия требует от компании более 10 миллионов рублей

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Новости

«Союзмультфильм» подал в суд на производителя игрушек «Русский стиль» Киностудия требует от компании более 10 миллионов рублей

Ситуация

В России впервые разрешили не исполнять решение ЕСПЧ

При этом Конституционный суд допустил дальнейшее изменение законодательства для пересмотра этого решения

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Ситуация

В России впервые разрешили не исполнять решение ЕСПЧ При этом Конституционный суд допустил дальнейшее изменение законодательства для пересмотра этого решения

Ситуация

Минюст впервые попросил не исполнять требования ЕСПЧ

Обращение касается ограничения прав заключённых на выборах

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Ситуация

Минюст впервые попросил не исполнять требования ЕСПЧ Обращение касается ограничения прав заключённых на выборах

Ситуация

Союз Михалкова требует 114 миллионов рублей от Hewlett-Packard

Основания для иска не разглашаются

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Ситуация

Союз Михалкова требует 114 миллионов рублей от Hewlett-Packard Основания для иска не разглашаются

Ситуация

В России составят реестр нарушающих права человека законов

Для этого правозащитники запустили проект «Санация права»

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Ситуация

В России составят реестр нарушающих права человека законов Для этого правозащитники запустили проект «Санация права»

Зоозащитница Ирина Новожилова — о том, почему догхантерам нельзя давать слово
Комментарий
Зоозащитница Ирина Новожилова — о том, почему догхантерам нельзя давать словоThe Village спросил у президента Центра защиты прав животных «Вита», почему она отказывается приходить на телепередачи, где дают слово догхантерам
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Зоозащитница Ирина Новожилова — о том, почему догхантерам нельзя давать слово
Комментарий

Зоозащитница Ирина Новожилова — о том, почему догхантерам нельзя давать слово The Village спросил у президента Центра защиты прав животных «Вита», почему она отказывается приходить на телепередачи, где дают слово догхантерам

Николай Кононов о предпринимателях и духе безвременья
Hopes & Fears
Николай Кононов о предпринимателях и духе безвременьяВместо амнистии по 30 статьям УК следовало бы реабилитировать невинно осуждённых предпринимателей, но о такой мере никто не заикнулся. Это знак эпохи и сигнал всем, кто делает бизнес в России.
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Николай Кононов о предпринимателях и духе безвременья
Hopes & Fears

Николай Кононов о предпринимателях и духе безвременья Вместо амнистии по 30 статьям УК следовало бы реабилитировать невинно осуждённых предпринимателей, но о такой мере никто не заикнулся. Это знак эпохи и сигнал всем, кто делает бизнес в России.