Какие права россиян нарушаются чаще всего, по мнению самих граждан
Ответы сильно отличаются от прошлогодних
Какие права россиян нарушаются чаще всего, по мнению самих граждан Ответы сильно отличаются от прошлогодних
Сколько россиян становились жертвами преступлений
И каким преступлениям они чаще всего подвергаются
Сколько россиян становились жертвами преступлений И каким преступлениям они чаще всего подвергаются
«Мемориал» признал фигурантов дела «Нового величия» политзаключенными
Треть группы состояла из сотрудников правоохранительных органов, считают правозащитники
«Мемориал» признал фигурантов дела «Нового величия» политзаключенными Треть группы состояла из сотрудников правоохранительных органов, считают правозащитники
Арбитраж отказался признавать криптовалюту имуществом
Суд аргументировал это решение тем, что «криптовалюта возникает буквально «из интернета»
Арбитраж отказался признавать криптовалюту имуществом Суд аргументировал это решение тем, что «криптовалюта возникает буквально «из интернета»
Как закон регулирует право частной собственности в космосе? И можно ли украсть «Теслу» Илона Маска из космоса?
В России запустили онлайн-сервис для создания юридических документов
Для составления документа достаточно выбрать шаблон и ответить на серию вопросов
В России запустили онлайн-сервис для создания юридических документов Для составления документа достаточно выбрать шаблон и ответить на серию вопросов
«Право.ру» запускает онлайн-академию для юристов и бизнесменов Курс начинается 1 декабря
Что делать, если полицейские подбросили вам наркотики Как вести себя в отделении и сохранять спокойствие
«Союзмультфильм» подал в суд на производителя игрушек «Русский стиль»
Киностудия требует от компании более 10 миллионов рублей
«Союзмультфильм» подал в суд на производителя игрушек «Русский стиль» Киностудия требует от компании более 10 миллионов рублей
В России впервые разрешили не исполнять решение ЕСПЧ
При этом Конституционный суд допустил дальнейшее изменение законодательства для пересмотра этого решения
В России впервые разрешили не исполнять решение ЕСПЧ При этом Конституционный суд допустил дальнейшее изменение законодательства для пересмотра этого решения
Минюст впервые попросил не исполнять требования ЕСПЧ
Обращение касается ограничения прав заключённых на выборах
Минюст впервые попросил не исполнять требования ЕСПЧ Обращение касается ограничения прав заключённых на выборах
Союз Михалкова требует 114 миллионов рублей от Hewlett-Packard
Основания для иска не разглашаются
Союз Михалкова требует 114 миллионов рублей от Hewlett-Packard Основания для иска не разглашаются
В России составят реестр нарушающих права человека законов
Для этого правозащитники запустили проект «Санация права»