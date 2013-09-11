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Новости

Каждое третье предприятие в России убыточно

За год суммарная прибыль предприятий упала более чем в два раза

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Новости

Каждое третье предприятие в России убыточно За год суммарная прибыль предприятий упала более чем в два раза

Новости

Участников «Дня без турникетов» приглашают посетить местные производства

Бесплатные экскурсии пройдут по мануфактурам и креативным пространствам

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Новости

Участников «Дня без турникетов» приглашают посетить местные производства Бесплатные экскурсии пройдут по мануфактурам и креативным пространствам

Новости

В Москве пройдет третья за год акция «День без турникетов»

Проект поддержали свыше 50 предприятий и технопарков. Впервые в нем поучаствуют российские IT-компании

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Новости

В Москве пройдет третья за год акция «День без турникетов» Проект поддержали свыше 50 предприятий и технопарков. Впервые в нем поучаствуют российские IT-компании

Город

«День без турникетов» в Москве пройдёт 14 сентября

В рамках акции «День без турникетов» все желающие смогут посетить с экскурсией московские заводы.

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Город

«День без турникетов» в Москве пройдёт 14 сентября В рамках акции «День без турникетов» все желающие смогут посетить с экскурсией московские заводы.