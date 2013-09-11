Новости
Каждое третье предприятие в России убыточно
За год суммарная прибыль предприятий упала более чем в два раза
Новости
Каждое третье предприятие в России убыточно За год суммарная прибыль предприятий упала более чем в два раза
Новости
Участников «Дня без турникетов» приглашают посетить местные производства
Бесплатные экскурсии пройдут по мануфактурам и креативным пространствам
Новости
Участников «Дня без турникетов» приглашают посетить местные производства Бесплатные экскурсии пройдут по мануфактурам и креативным пространствам
Новости
В Москве пройдет третья за год акция «День без турникетов»
Проект поддержали свыше 50 предприятий и технопарков. Впервые в нем поучаствуют российские IT-компании
Новости
В Москве пройдет третья за год акция «День без турникетов» Проект поддержали свыше 50 предприятий и технопарков. Впервые в нем поучаствуют российские IT-компании
Город
«День без турникетов» в Москве пройдёт 14 сентября
В рамках акции «День без турникетов» все желающие смогут посетить с экскурсией московские заводы.
Город