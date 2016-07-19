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«Фильм недалеко ушел от современных технологий»: Ученые смотрят «Первому игроку приготовиться»
Глядим оба
«Фильм недалеко ушел от современных технологий»: Ученые смотрят «Первому игроку приготовиться»Какие технологии помогут нам погружаться в виртуальную реальность — рассказывают научные сотрудники Университета Иннополис
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«Фильм недалеко ушел от современных технологий»: Ученые смотрят «Первому игроку приготовиться»
Глядим оба

«Фильм недалеко ушел от современных технологий»: Ученые смотрят «Первому игроку приготовиться» Какие технологии помогут нам погружаться в виртуальную реальность — рассказывают научные сотрудники Университета Иннополис

«Аустерлиц», «Жена смотрителя зоопарка», «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» и еще три фильма
Фильмы недели
«Аустерлиц», «Жена смотрителя зоопарка», «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» и еще три фильмаАлиса Таёжная оценивает новинки проката
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«Аустерлиц», «Жена смотрителя зоопарка», «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» и еще три фильма
Фильмы недели

«Аустерлиц», «Жена смотрителя зоопарка», «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» и еще три фильма Алиса Таёжная оценивает новинки проката

Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве
Театр
Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве«Чапаев и пустота» в «Практике», моноспектакль Дени Лавана и постановка по Вуди Аллену в МХТ
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Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве
Театр

Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве «Чапаев и пустота» в «Практике», моноспектакль Дени Лавана и постановка по Вуди Аллену в МХТ

Город

В МХТ имени Чехова поставят спектакль по пьесе Вуди Аллена

Также запланирована постановка по роману английской писательницы Джейн Остин «Гордость и предубеждение»

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Город

В МХТ имени Чехова поставят спектакль по пьесе Вуди Аллена Также запланирована постановка по роману английской писательницы Джейн Остин «Гордость и предубеждение»

Новости парков

В летнем кинотеатре ВДНХ стартовали «Каннские недели»

С 19 июля по 9 августа посетителям будут показывать картины 69-го Каннского кинофестиваля

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Новости парков

В летнем кинотеатре ВДНХ стартовали «Каннские недели» С 19 июля по 9 августа посетителям будут показывать картины 69-го Каннского кинофестиваля