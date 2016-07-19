Глядим оба
«Фильм недалеко ушел от современных технологий»: Ученые смотрят «Первому игроку приготовиться»Какие технологии помогут нам погружаться в виртуальную реальность — рассказывают научные сотрудники Университета Иннополис
Глядим оба
«Фильм недалеко ушел от современных технологий»: Ученые смотрят «Первому игроку приготовиться» Какие технологии помогут нам погружаться в виртуальную реальность — рассказывают научные сотрудники Университета Иннополис
Фильмы недели
«Аустерлиц», «Жена смотрителя зоопарка», «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» и еще три фильмаАлиса Таёжная оценивает новинки проката
Фильмы недели
«Аустерлиц», «Жена смотрителя зоопарка», «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» и еще три фильма Алиса Таёжная оценивает новинки проката
Театр
Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве«Чапаев и пустота» в «Практике», моноспектакль Дени Лавана и постановка по Вуди Аллену в МХТ
Театр
Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве «Чапаев и пустота» в «Практике», моноспектакль Дени Лавана и постановка по Вуди Аллену в МХТ
Город
В МХТ имени Чехова поставят спектакль по пьесе Вуди Аллена
Также запланирована постановка по роману английской писательницы Джейн Остин «Гордость и предубеждение»
Город
В МХТ имени Чехова поставят спектакль по пьесе Вуди Аллена Также запланирована постановка по роману английской писательницы Джейн Остин «Гордость и предубеждение»
Новости парков
В летнем кинотеатре ВДНХ стартовали «Каннские недели»
С 19 июля по 9 августа посетителям будут показывать картины 69-го Каннского кинофестиваля
Новости парков