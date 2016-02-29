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Новости

В РГБ откроется выставка номинантов на премию «Инновация»

Госпремия присуждается за достижения в современном исккусстве

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Новости

В РГБ откроется выставка номинантов на премию «Инновация» Госпремия присуждается за достижения в современном исккусстве

Новости

Начался прием заявок на получение премии «Инновация» за успехи в современном искусстве

Сумма вознаграждения в основных номинациях составляет 500 тысяч рублей

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Новости

Начался прием заявок на получение премии «Инновация» за успехи в современном искусстве Сумма вознаграждения в основных номинациях составляет 500 тысяч рублей

Weekend

Объявлены лауреаты премии «Инновация» в области современного искусства

В 2016 году на «Инновации» не вручали главную премию — «Произведение визуального искусства»

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Weekend

Объявлены лауреаты премии «Инновация» в области современного искусства В 2016 году на «Инновации» не вручали главную премию — «Произведение визуального искусства»

Круглый стол: Современные художники обсуждают, что не так с премией «Инновация»
Искусство

Круглый стол: Современные художники обсуждают, что не так с премией «Инновация» The Village собрал номинантов государственной премии в области современного искусства, чтобы обсудить исключение из конкурса Петра Павленского и будущее «Инновации»

Искусство

Круглый стол: Современные художники обсуждают, что не так с премией «Инновация» The Village собрал номинантов государственной премии в области современного искусства, чтобы обсудить исключение из конкурса Петра Павленского и будущее «Инновации»