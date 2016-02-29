Новости
В РГБ откроется выставка номинантов на премию «Инновация»
Госпремия присуждается за достижения в современном исккусстве
Новости
В РГБ откроется выставка номинантов на премию «Инновация» Госпремия присуждается за достижения в современном исккусстве
Новости
Начался прием заявок на получение премии «Инновация» за успехи в современном искусстве
Сумма вознаграждения в основных номинациях составляет 500 тысяч рублей
Новости
Начался прием заявок на получение премии «Инновация» за успехи в современном искусстве Сумма вознаграждения в основных номинациях составляет 500 тысяч рублей
Weekend
Объявлены лауреаты премии «Инновация» в области современного искусства
В 2016 году на «Инновации» не вручали главную премию — «Произведение визуального искусства»
Weekend
Объявлены лауреаты премии «Инновация» в области современного искусства В 2016 году на «Инновации» не вручали главную премию — «Произведение визуального искусства»
Искусство
Круглый стол: Современные художники обсуждают, что не так с премией «Инновация» The Village собрал номинантов государственной премии в области современного искусства, чтобы обсудить исключение из конкурса Петра Павленского и будущее «Инновации»
Искусство