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2020-12-24T15:50:09.000+03:00
обновлено
15 июля 2021
Present Perfect Festival перенесли на год из-за коронавируса
2020-08-19T16:17:10.000+03:00
19 августа 2020
В сентябре Roots United проведет трехдневное событие Present is Perfect
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