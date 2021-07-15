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Present Perfect Festival перенесли на год из-за коронавируса
обновлено15 июля 2021

Present Perfect Festival перенесли на год из-за коронавируса

В сентябре Roots United проведет трехдневное событие Present is Perfect
19 августа 2020

В сентябре Roots United проведет трехдневное событие Present is Perfect