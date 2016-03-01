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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Минпросвещения запустило портал для усыновителей. Выбрать ребенка предлагают по цвету глаз и волос

На нем собраны данные о детях-сиротах по всей России

Минпросвещения запустило портал для усыновителей. Выбрать ребенка предлагают по цвету глаз и волос

«Я удочерила девочку с синдромом Дауна»
«Я удочерила девочку с синдромом Дауна» История Веры и ее приемной мамы Саши
«Я удочерила девочку с синдромом Дауна»

«Я удочерила девочку с синдромом Дауна»
История Веры и ее приемной мамы Саши

«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь»
«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь» Марина Корохова — о том, почему после курсов для приемных родителей она отказалась от идеи усыновления
«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь»

«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь»
Марина Корохова — о том, почему после курсов для приемных родителей она отказалась от идеи усыновления

Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве

О том, что у семей с сиротами из других регионов возникли проблемы, стало известно накануне

Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве