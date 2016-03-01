Минпросвещения запустило портал для усыновителей. Выбрать ребенка предлагают по цвету глаз и волос
На нем собраны данные о детях-сиротах по всей России
«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь» Марина Корохова — о том, почему после курсов для приемных родителей она отказалась от идеи усыновления
«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь» Марина Корохова — о том, почему после курсов для приемных родителей она отказалась от идеи усыновления
Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве
О том, что у семей с сиротами из других регионов возникли проблемы, стало известно накануне