Новости
Минпросвещения запустило портал для усыновителей. Выбрать ребенка предлагают по цвету глаз и волос
На нем собраны данные о детях-сиротах по всей России
Новости
Минпросвещения запустило портал для усыновителей. Выбрать ребенка предлагают по цвету глаз и волос На нем собраны данные о детях-сиротах по всей России
Личный опыт
«Я удочерила девочку с синдромом Дауна» История Веры и ее приемной мамы Саши
Личный опыт
«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь»Марина Корохова — о том, почему после курсов для приемных родителей она отказалась от идеи усыновления
Личный опыт
«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь» Марина Корохова — о том, почему после курсов для приемных родителей она отказалась от идеи усыновления
Ситуация
Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве
О том, что у семей с сиротами из других регионов возникли проблемы, стало известно накануне
Ситуация