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Новости

Минпросвещения запустило портал для усыновителей. Выбрать ребенка предлагают по цвету глаз и волос

На нем собраны данные о детях-сиротах по всей России

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Новости

Минпросвещения запустило портал для усыновителей. Выбрать ребенка предлагают по цвету глаз и волос На нем собраны данные о детях-сиротах по всей России

«Я удочерила девочку с синдромом Дауна»
Личный опыт
«Я удочерила девочку с синдромом Дауна»История Веры и ее приемной мамы Саши
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«Я удочерила девочку с синдромом Дауна»
Личный опыт

«Я удочерила девочку с синдромом Дауна» История Веры и ее приемной мамы Саши

«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь»
Личный опыт
«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь»Марина Корохова — о том, почему после курсов для приемных родителей она отказалась от идеи усыновления
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«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь»
Личный опыт

«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь» Марина Корохова — о том, почему после курсов для приемных родителей она отказалась от идеи усыновления

Ситуация

Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве

О том, что у семей с сиротами из других регионов возникли проблемы, стало известно накануне

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Ситуация

Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве О том, что у семей с сиротами из других регионов возникли проблемы, стало известно накануне