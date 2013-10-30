Гид по фестивалю нового британского кино: 10 фильмов Каннские хиты, звёздные экранизации Достоевского и Уэлша плюс Наоми Уоттс в роли принцессы Дианы — The Village выбрал десять фильмов на стартующем в Москве фестивале нового британского кино.