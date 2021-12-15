Как повторить образы принцессы Дианы из фильма «Спенсер» Пабло Ларраина

В начале декабря в прокат вышел фильм «Спенсер» Пабло Ларраина, о поворотном моменте в жизни принцессы Дианы. Леди Ди практически единственный живой персонаж в этом фильме, поэтому за драматургией ее образа интересно наблюдать не меньше, чем за сменой нарядов и дворцовых декораций в кадре. Рассказываем, как сложился образ Дианы и как его повторить.

Фильм начинается с титра «Сказка о реальной трагедии» — так режиссер Пабло Ларраин обозначил, что не претендует на документальность. По сюжету Диана приезжает на рождественские праздники в Сандрингемский дворец, который живет согласно традициям и правилам, будто остановившись во времени. Эта жизнь похожа на съемки фильмов Сарика Андреасяна: задействовано много людей, потрачены миллионы, но смысл происходящего не ясен. Каждое действие жителей и гостей (к коим относится принцесса) дворца — от приемов еды до выбора одежды — подчинено правилам: стилистка подготовила для Дианы наряды на каждый день, одеться во что-то другое равнозначно преступлению. Киношный Чарльз говорит Диане, что и у него, и у всех членов королевской семьи два лица — для публики и для частной жизни. Эта же дуалистичность проявляется и в образе Дианы.

Художником по костюмам «Спенсер» стала Жаклин Дюрран, прежде работавшая с Джо Райтом над «Искуплением» и «Анной Карениной». Дюрран создавала не точные копии нарядов Дианы, а образы, соответствующие стилю принцессы в целом. За полтора часа экранного времени Диана меняет больше 10 нарядов, но лишь пара из них точные копии оригинальных. Мода 90-х, воссозданная в фильме, кажется универсальной благодаря гармоничному силуэту: пропорции соответствуют реальным, талия и плечи на естественном месте. Так что, располагаясь между 80-ми с маскулинным силуэтом и 2000-ми с низкими талиями, 90-е выглядят довольно сдержанно.