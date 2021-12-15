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Гид The Village15 декабря 2021

Как повторить образы принцессы Дианы из фильма «Спенсер» Пабло Ларраина

Как повторить образы принцессы Дианы из фильма «Спенсер» Пабло Ларраина
АвторКатя Полонская
РедакторТаня Решетник

В начале декабря в прокат вышел фильм «Спенсер» Пабло Ларраина, о поворотном моменте в жизни принцессы Дианы. Леди Ди практически единственный живой персонаж в этом фильме, поэтому за драматургией ее образа интересно наблюдать не меньше, чем за сменой нарядов и дворцовых декораций в кадре. Рассказываем, как сложился образ Дианы и как его повторить.

Фильм начинается с титра «Сказка о реальной трагедии» — так режиссер Пабло Ларраин обозначил, что не претендует на документальность. По сюжету Диана приезжает на рождественские праздники в Сандрингемский дворец, который живет согласно традициям и правилам, будто остановившись во времени. Эта жизнь похожа на съемки фильмов Сарика Андреасяна: задействовано много людей, потрачены миллионы, но смысл происходящего не ясен. Каждое действие жителей и гостей (к коим относится принцесса) дворца — от приемов еды до выбора одежды — подчинено правилам: стилистка подготовила для Дианы наряды на каждый день, одеться во что-то другое равнозначно преступлению. Киношный Чарльз говорит Диане, что и у него, и у всех членов королевской семьи два лица — для публики и для частной жизни. Эта же дуалистичность проявляется и в образе Дианы.

Художником по костюмам «Спенсер» стала Жаклин Дюрран, прежде работавшая с Джо Райтом над «Искуплением» и «Анной Карениной». Дюрран создавала не точные копии нарядов Дианы, а образы, соответствующие стилю принцессы в целом. За полтора часа экранного времени Диана меняет больше 10 нарядов, но лишь пара из них точные копии оригинальных. Мода 90-х, воссозданная в фильме, кажется универсальной благодаря гармоничному силуэту: пропорции соответствуют реальным, талия и плечи на естественном месте. Так что, располагаясь между 80-ми с маскулинным силуэтом и 2000-ми с низкими талиями, 90-е выглядят довольно сдержанно.

Осторожно! В тексте возможны спойлеры

Принцесса блуждает в Chanel

Первый раз мы видим Диану заблудившейся на своем Porshe в поисках дворца. На ней костюм, сумка и аксессуары Chanel. В этом образе амбассадора бренда (в реальной жизни актриса Кристен Стюарт действительно является амбассадором модного дома. — Прим. ред.) привычная для Дианы формула: блуза с высоким воротом, костюм из однотонной юбки и жакета (здесь — в шотландскую клетку), туфли на каблуке. Принцесса еще не раз появится на экране в похожих комплектах, но дальше, с развитием конфликта, в ее образе будет больше красного, а еще появится ультрамарин. Важно было визуально отделить Диану от остальных обитателей дворца, поэтому в групповых сценах она самое яркое пятно, никак не вяжущееся с нейтральным по цвету окружением.

Если не хочется тратить миллионы, покупая все от Chanel, можно поискать похожую одежду в масс-маркете, среднем ценовом сегменте и винтажных магазинах. Комплекты Дианы очень практичны, чаще всего они формируются так: базовые вещи плюс что-то акцентное, в данном случае — пиджак.

Образ

Первый вечерний образ

В одной из начальных сцен стилистка везет рейл с одеждой для принцессы. Каждый выход леди Ди распланирован, и первым вечерним нарядом становится лаконичное шелковое платье-колонна. В этой же сцене появляются жемчужные бусы, которые рассеянный Чарльз дарит не только жене, но и своей любовнице Камилле (ее имя в фильме не названо). Диана это замечает, поэтому бусы становятся не только украшением, но и вещественным напоминанием о случившемся. На общем плане приема мы увидим два светлых пятна и два образа-антипода: Диану в сдержанном зеленовато-бежевом платье и Елизавету, на которой, кажется, все украшения мира.

Поискать похожее платье можно у российских брендов среднего ценового сегмента, которые предпочитают изящные силуэты и сдержанную цветовую гамму, например, у MY812.

Образ

За черной вуалью

В церкви Диана видит предполагаемую даму сердца Чарльза, а после службы ее встречает буквально стена репортеров. На Диане драматичный красно-черный костюм и шляпка с вуалью; красный цвет, заявленный в начале, здесь достигает максимума. Этот комплект — симбиоз из двух реальных образов принцессы, пальто можно увидеть на снимках 1988 года, а в 1993-м Диана появилась в другом красном пальто, но уже вместе с черной шляпкой.

Если хотите выглядеть таинственно-драматичной особой (но лучше без реальной драмы), этот замысел легко осуществить: пальто из рельефной ткани с золотыми пуговицами, блуза с бантом и шляпка/ободок с вуалью.

Образ

Белое платье

В самом дорогом наряде и жемчужном ожерелье Диана переживает и самые сложные минуты: ее мучают галлюцинации, стены дворца физически давят. Кроме жемчужных бус, напоминающих о личной драме, в фильме есть и второй важный символ — куртка отца Дианы, которую она обнаруживает на чучеле недалеко от дома своего детства (в конце фильма эта деталь еще сыграет свою роль).

Накинув серое пальто, принцесса сбегает в ныне родной заброшенный дом. Белое платье — повтор наряда из коллекции Chanel 1988 года, его воссоздали специально для фильма, оригинал бы не пережил многочисленных пробежек героини.

Кажется, без бюджета голливудского фильма не получится приобрести вечерний наряд Chanel, да и вряд ли это необходимо. Зато в преддверии Нового года актуальна покупка платья с открытыми плечами; найти коктейльные наряды, которые подойдут для праздников и не только, можно у русских брендов.

Образ

Расслабленный образ

«Вам нужна любовь, небольшой шок и смех» — эту фразу говорит единственный взрослый близкий Диане человек во дворце. И в финале фильма, кажется, у нее получается найти все компоненты. «Освобождение» Дианы отражается и на ее костюме — теперь ни одна деталь не выдает в ней королевскую особу. В повседневном образе Дианы появляется и куртка отца, и безразмерные бомберы, и другие вещи непретенциозной моды. Уезжая, она оставит на чучеле, где прежде висела потрепанная куртка, свой желтый костюм.

Повторить финальные полуспортивные образы Дианы не сложно, такие вещи в разных вариациях активно представлены в масс-маркете. Для полной аутентичности можно взять еще картошку фри в KFC, но это опционально.

Фотографии: обложка, 1, 2, 4, 6, 9 – «Белые ночи», 3, 7 – MY812, 8 – MAI MAI

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