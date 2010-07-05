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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Бьет значит бьет»: Новая коллекция Protestore, посвященная домашнему насилию

Принты от московской художницы Марианны Яковлевой нанесли на футболки и свитшоты

«Бьет значит бьет»: Новая коллекция Protestore, посвященная домашнему насилию

Somodernart: Магазин принтов российских художников и фотографов

Средняя стоимость работ составляет от 890 до 4 500 рублей

Somodernart: Магазин принтов российских художников и фотографов

Посетители Uniqlo смогут кастомизировать футболку принтами арт-группы «МишМаш»

Воспользоваться услугой можно на третьем этаже «Атриума» в пространстве UT

Посетители Uniqlo смогут кастомизировать футболку принтами арт-группы «МишМаш»

В «Плутоне» пройдет маркет авторской печатной графики «Принт-зависимость»

Авторы лично представят свои работы, выполненные в формате принтов, зинов, плакатов и фотографий

В «Плутоне» пройдет маркет авторской печатной графики «Принт-зависимость»

Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом
Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 12 летних платьев с цветочным принтом из коллекций Mother of Pearl, Beyond Retro и других марок.
Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом

Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом
The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 12 летних платьев с цветочным принтом из коллекций Mother of Pearl, Beyond Retro и других марок.

Вещи недели: 10 брюк с яркими принтами
Вещи недели: 10 брюк с яркими принтами The Village собрал в магазинах Москвы одни из самых удобных и практичных летних вещей женского гардероба — брюки с яркими принтами.
Вещи недели: 10 брюк с яркими принтами

Вещи недели: 10 брюк с яркими принтами
The Village собрал в магазинах Москвы одни из самых удобных и практичных летних вещей женского гардероба — брюки с яркими принтами.

Аппетитные футболки Будьте осторожны, покупая еду, потому что теперь на прилавках продуктовых супермаркетов можно встретить. футболки.

Аппетитные футболки