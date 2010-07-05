17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

«Бьет значит бьет»: Новая коллекция Protestore, посвященная домашнему насилию

Принты от московской художницы Марианны Яковлевой нанесли на футболки и свитшоты

«Бьет значит бьет»: Новая коллекция Protestore, посвященная домашнему насилию
Принты от московской художницы Марианны Яковлевой нанесли на футболки и свитшоты

Somodernart: Магазин принтов российских художников и фотографов

Средняя стоимость работ составляет от 890 до 4 500 рублей

Somodernart: Магазин принтов российских художников и фотографов
Средняя стоимость работ составляет от 890 до 4 500 рублей

Посетители Uniqlo смогут кастомизировать футболку принтами арт-группы «МишМаш»

Воспользоваться услугой можно на третьем этаже «Атриума» в пространстве UT

Посетители Uniqlo смогут кастомизировать футболку принтами арт-группы «МишМаш»
Воспользоваться услугой можно на третьем этаже «Атриума» в пространстве UT

В «Плутоне» пройдет маркет авторской печатной графики «Принт-зависимость»

Авторы лично представят свои работы, выполненные в формате принтов, зинов, плакатов и фотографий

В «Плутоне» пройдет маркет авторской печатной графики «Принт-зависимость»
Авторы лично представят свои работы, выполненные в формате принтов, зинов, плакатов и фотографий

Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом
Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 12 летних платьев с цветочным принтом из коллекций Mother of Pearl, Beyond Retro и других марок.
Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом

Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом
The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 12 летних платьев с цветочным принтом из коллекций Mother of Pearl, Beyond Retro и других марок.

Вещи недели: 10 брюк с яркими принтами
Вещи недели: 10 брюк с яркими принтами The Village собрал в магазинах Москвы одни из самых удобных и практичных летних вещей женского гардероба — брюки с яркими принтами.
Вещи недели: 10 брюк с яркими принтами

Вещи недели: 10 брюк с яркими принтами
The Village собрал в магазинах Москвы одни из самых удобных и практичных летних вещей женского гардероба — брюки с яркими принтами.

Аппетитные футболки Будьте осторожны, покупая еду, потому что теперь на прилавках продуктовых супермаркетов можно встретить. футболки.

Аппетитные футболки
Будьте осторожны, покупая еду, потому что теперь на прилавках продуктовых супермаркетов можно встретить. футболки.