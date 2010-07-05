«Бьет значит бьет»: Новая коллекция Protestore, посвященная домашнему насилию
Принты от московской художницы Марианны Яковлевой нанесли на футболки и свитшоты
«Бьет значит бьет»: Новая коллекция Protestore, посвященная домашнему насилию Принты от московской художницы Марианны Яковлевой нанесли на футболки и свитшоты
Somodernart: Магазин принтов российских художников и фотографов
Средняя стоимость работ составляет от 890 до 4 500 рублей
Somodernart: Магазин принтов российских художников и фотографов Средняя стоимость работ составляет от 890 до 4 500 рублей
Посетители Uniqlo смогут кастомизировать футболку принтами арт-группы «МишМаш»
Воспользоваться услугой можно на третьем этаже «Атриума» в пространстве UT
Посетители Uniqlo смогут кастомизировать футболку принтами арт-группы «МишМаш» Воспользоваться услугой можно на третьем этаже «Атриума» в пространстве UT
В «Плутоне» пройдет маркет авторской печатной графики «Принт-зависимость»
Авторы лично представят свои работы, выполненные в формате принтов, зинов, плакатов и фотографий
В «Плутоне» пройдет маркет авторской печатной графики «Принт-зависимость» Авторы лично представят свои работы, выполненные в формате принтов, зинов, плакатов и фотографий
Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 12 летних платьев с цветочным принтом из коллекций Mother of Pearl, Beyond Retro и других марок.
Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 12 летних платьев с цветочным принтом из коллекций Mother of Pearl, Beyond Retro и других марок.
Вещи недели: 10 брюк с яркими принтами The Village собрал в магазинах Москвы одни из самых удобных и практичных летних вещей женского гардероба — брюки с яркими принтами.
Вещи недели: 10 брюк с яркими принтами The Village собрал в магазинах Москвы одни из самых удобных и практичных летних вещей женского гардероба — брюки с яркими принтами.
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