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Новости

Microsoft, Google и Facebook отвергли обвинения в пособничестве спецслужбам для слежки за гражданами

На очередном заседании Европарламента по вопросам незаконного шпионажа за гражданами представители компаний заявили, что не предоставляли спецслужбам прямого доступа к своим серверам

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Новости

Microsoft, Google и Facebook отвергли обвинения в пособничестве спецслужбам для слежки за гражданами На очередном заседании Европарламента по вопросам незаконного шпионажа за гражданами представители компаний заявили, что не предоставляли спецслужбам прямого доступа к своим серверам

Новости

Спецслужбы США перехватывали контакты интернет-пользователей из почты и соцсетей

На основании полученных данных в АНБ составлялись «карты контактов», отображающие связи пользователей сети между собой

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Спецслужбы США перехватывали контакты интернет-пользователей из почты и соцсетей На основании полученных данных в АНБ составлялись «карты контактов», отображающие связи пользователей сети между собой

Новости

Американские интернет-компании пробуют отстоять свою репутацию в скандале о PRISM через суд

Для этого им нужно получить разрешение на публикацию подробной информации о том, какие именно запросы они получали от спецслужб США

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Новости

Американские интернет-компании пробуют отстоять свою репутацию в скандале о PRISM через суд Для этого им нужно получить разрешение на публикацию подробной информации о том, какие именно запросы они получали от спецслужб США

Новости

Инженерный совет интернета может пересмотреть принципы работы сети из-за слежки за гражданами

К этому призывает американский криптограф Брюс Шнайер, считающий, что инженеры должны предотвратить попытки правительства получить доступ к персональным данным пользователей интернета без их ведома

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Инженерный совет интернета может пересмотреть принципы работы сети из-за слежки за гражданами К этому призывает американский криптограф Брюс Шнайер, считающий, что инженеры должны предотвратить попытки правительства получить доступ к персональным данным пользователей интернета без их ведома

Новости

Сенаторы могут пожаловаться на Twitter за неразглашение информации о сотрудничестве с PRISM

В Совете Федерации до сих пор не получили ответа о том, имеет ли правительство США доступ к серверам компании

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Сенаторы могут пожаловаться на Twitter за неразглашение информации о сотрудничестве с PRISM В Совете Федерации до сих пор не получили ответа о том, имеет ли правительство США доступ к серверам компании

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Компания Datacoup представила пародию на американскую программу слежки за гражданами PRISM

Когда пользователь пытается зарегистрироваться на разработанном ими сайте, ему выдают сообщение о том, что его аккаунт уже есть в системе

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Компания Datacoup представила пародию на американскую программу слежки за гражданами PRISM Когда пользователь пытается зарегистрироваться на разработанном ими сайте, ему выдают сообщение о том, что его аккаунт уже есть в системе

Новости

Павел Дуров пригласил Эдварда Сноудена работать во «ВКонтакте»

Он считает, что Сноудену будет «интересно заниматься защитой личных данных миллионов российских пользователей»

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Павел Дуров пригласил Эдварда Сноудена работать во «ВКонтакте» Он считает, что Сноудену будет «интересно заниматься защитой личных данных миллионов российских пользователей»

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Братья Дуровы объявили конкурс на создание шифрованного мессенджера для Android

Призовой фонд в размере от 3 млн до 5 млн рублей будет распределён между участниками, представившими наиболее качественные решения

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Братья Дуровы объявили конкурс на создание шифрованного мессенджера для Android Призовой фонд в размере от 3 млн до 5 млн рублей будет распределён между участниками, представившими наиболее качественные решения

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Американские интернет-компании отметили День независимости протестом против слежки за гражданами

В маршах против слежки за гражданами приняли участие сотни человек из Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско и ряда крупных городов за пределами США

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Американские интернет-компании отметили День независимости протестом против слежки за гражданами В маршах против слежки за гражданами приняли участие сотни человек из Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско и ряда крупных городов за пределами США

Новости

На основе скандала с программой PRISM разработали игру Data Dealer

В настоящее время пользователям доступна только демо-версия

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На основе скандала с программой PRISM разработали игру Data Dealer В настоящее время пользователям доступна только демо-версия

Новости

За полгода Apple получила свыше 5 000 запросов от правительства США

Однако компания отрицает, что предоставляла прямой доступ к своим серверам

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За полгода Apple получила свыше 5 000 запросов от правительства США Однако компания отрицает, что предоставляла прямой доступ к своим серверам