Microsoft, Google и Facebook отвергли обвинения в пособничестве спецслужбам для слежки за гражданами
На очередном заседании Европарламента по вопросам незаконного шпионажа за гражданами представители компаний заявили, что не предоставляли спецслужбам прямого доступа к своим серверам
Microsoft, Google и Facebook отвергли обвинения в пособничестве спецслужбам для слежки за гражданами На очередном заседании Европарламента по вопросам незаконного шпионажа за гражданами представители компаний заявили, что не предоставляли спецслужбам прямого доступа к своим серверам
Спецслужбы США перехватывали контакты интернет-пользователей из почты и соцсетей
На основании полученных данных в АНБ составлялись «карты контактов», отображающие связи пользователей сети между собой
Спецслужбы США перехватывали контакты интернет-пользователей из почты и соцсетей На основании полученных данных в АНБ составлялись «карты контактов», отображающие связи пользователей сети между собой
Американские интернет-компании пробуют отстоять свою репутацию в скандале о PRISM через суд
Для этого им нужно получить разрешение на публикацию подробной информации о том, какие именно запросы они получали от спецслужб США
Американские интернет-компании пробуют отстоять свою репутацию в скандале о PRISM через суд Для этого им нужно получить разрешение на публикацию подробной информации о том, какие именно запросы они получали от спецслужб США
Инженерный совет интернета может пересмотреть принципы работы сети из-за слежки за гражданами
К этому призывает американский криптограф Брюс Шнайер, считающий, что инженеры должны предотвратить попытки правительства получить доступ к персональным данным пользователей интернета без их ведома
Инженерный совет интернета может пересмотреть принципы работы сети из-за слежки за гражданами К этому призывает американский криптограф Брюс Шнайер, считающий, что инженеры должны предотвратить попытки правительства получить доступ к персональным данным пользователей интернета без их ведома
Сенаторы могут пожаловаться на Twitter за неразглашение информации о сотрудничестве с PRISM
В Совете Федерации до сих пор не получили ответа о том, имеет ли правительство США доступ к серверам компании
Сенаторы могут пожаловаться на Twitter за неразглашение информации о сотрудничестве с PRISM В Совете Федерации до сих пор не получили ответа о том, имеет ли правительство США доступ к серверам компании
Компания Datacoup представила пародию на американскую программу слежки за гражданами PRISM
Когда пользователь пытается зарегистрироваться на разработанном ими сайте, ему выдают сообщение о том, что его аккаунт уже есть в системе
Компания Datacoup представила пародию на американскую программу слежки за гражданами PRISM Когда пользователь пытается зарегистрироваться на разработанном ими сайте, ему выдают сообщение о том, что его аккаунт уже есть в системе
Павел Дуров пригласил Эдварда Сноудена работать во «ВКонтакте»
Он считает, что Сноудену будет «интересно заниматься защитой личных данных миллионов российских пользователей»
Павел Дуров пригласил Эдварда Сноудена работать во «ВКонтакте» Он считает, что Сноудену будет «интересно заниматься защитой личных данных миллионов российских пользователей»
Братья Дуровы объявили конкурс на создание шифрованного мессенджера для Android
Призовой фонд в размере от 3 млн до 5 млн рублей будет распределён между участниками, представившими наиболее качественные решения
Братья Дуровы объявили конкурс на создание шифрованного мессенджера для Android Призовой фонд в размере от 3 млн до 5 млн рублей будет распределён между участниками, представившими наиболее качественные решения
Американские интернет-компании отметили День независимости протестом против слежки за гражданами
В маршах против слежки за гражданами приняли участие сотни человек из Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско и ряда крупных городов за пределами США
Американские интернет-компании отметили День независимости протестом против слежки за гражданами В маршах против слежки за гражданами приняли участие сотни человек из Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско и ряда крупных городов за пределами США
На основе скандала с программой PRISM разработали игру Data Dealer
В настоящее время пользователям доступна только демо-версия