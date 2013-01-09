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Новости

IPO Twitter ожидается в начале 2014 года

Общая капитализация компании составит $15 млрд

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Новости

IPO Twitter ожидается в начале 2014 года Общая капитализация компании составит $15 млрд