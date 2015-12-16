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Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Ограничения включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов

Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Евросоюз продлил санкции против 152 граждан России, ЛНР и ДНР

Санкции должны были действовать до 15 марта

Евросоюз продлил санкции против 152 граждан России, ЛНР и ДНР

Обама и лидеры стран ЕС договорились продлить антироссийские санкции

Кремль не считает санкции против России своим вопросом

Обама и лидеры стран ЕС договорились продлить антироссийские санкции

Евросоюз продлил санкции против Крыма на год

Срок действия наложенных ранее санкций заканчивает 23 июня

Евросоюз продлил санкции против Крыма на год

Германия поддержит продление санкций против России

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель

Германия поддержит продление санкций против России