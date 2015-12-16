Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода
Ограничения включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов
Евросоюз продлил санкции против 152 граждан России, ЛНР и ДНР
Санкции должны были действовать до 15 марта
Обама и лидеры стран ЕС договорились продлить антироссийские санкции
Кремль не считает санкции против России своим вопросом
Евросоюз продлил санкции против Крыма на год
Срок действия наложенных ранее санкций заканчивает 23 июня
Германия поддержит продление санкций против России
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель