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Новости

На полках «Вкусвилла» и «Перекрестка» появятся продукты от гастроэнтузиастов

Партнером может стать любой небольшой бизнес

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Новости

На полках «Вкусвилла» и «Перекрестка» появятся продукты от гастроэнтузиастов Партнером может стать любой небольшой бизнес

Новости

Большие магазины «Магнит» превратят в интерактивные суперсторы с самообслуживанием

Сеть планирует бороться с оттоком покупателей в онлайн

0
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Большие магазины «Магнит» превратят в интерактивные суперсторы с самообслуживанием Сеть планирует бороться с оттоком покупателей в онлайн

Новости

«Коммерсантъ»: Ginza Project не будет развивать сеть продуктовых магазинов AllFoods

Компания оставит только одну точку в Санкт-Петербурге

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Новости

«Коммерсантъ»: Ginza Project не будет развивать сеть продуктовых магазинов AllFoods Компания оставит только одну точку в Санкт-Петербурге

Новости

Ретейлеры тестируют технологию распознавания лиц покупателей

Определяются возраст, пол и количество клиентов

0
Новости

Ретейлеры тестируют технологию распознавания лиц покупателей Определяются возраст, пол и количество клиентов

Новости

Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России

Инвестиции в проект составят около 750 миллионов рублей

0
Новости

Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России Инвестиции в проект составят около 750 миллионов рублей

Новости

Бывший владелец спиртовых заводов запустит новую продуктовую сеть

Сеть создадут на базе ушедшей сети «Алми»

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Новости

Бывший владелец спиртовых заводов запустит новую продуктовую сеть Сеть создадут на базе ушедшей сети «Алми»

Новости

ФАС вновь ополчилась на торговые сети

Ведомство хочет беспрепятственно вмешиваться в работу продовольственного ритейла

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Новости

ФАС вновь ополчилась на торговые сети Ведомство хочет беспрепятственно вмешиваться в работу продовольственного ритейла

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Роспотребнадзор хочет проводить внезапные проверки продуктовых магазинов и ресторанов

Благодаря им в ведомстве хотят увидеть истинное положение дел в компании, не сумевшей предварительно подготовиться к приходу властей

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Роспотребнадзор хочет проводить внезапные проверки продуктовых магазинов и ресторанов Благодаря им в ведомстве хотят увидеть истинное положение дел в компании, не сумевшей предварительно подготовиться к приходу властей

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На овощебазе в Бирюлёво гниют продукты на 3 млрд рублей

Арендаторам не разрешают вывозить фуры с овощебазы «Покровская», на территории которой сейчас ведутся следственные мероприятия

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На овощебазе в Бирюлёво гниют продукты на 3 млрд рублей Арендаторам не разрешают вывозить фуры с овощебазы «Покровская», на территории которой сейчас ведутся следственные мероприятия

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«Азбука вкуса» готова приобрести подмосковные магазины Spar

Сделка, которая позволит компании укрепить свои позиции в регионе, оценивается в сумму от $85 до $120 млн

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«Азбука вкуса» готова приобрести подмосковные магазины Spar Сделка, которая позволит компании укрепить свои позиции в регионе, оценивается в сумму от $85 до $120 млн

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Сеть премиальных супермаркетов «Азбука вкуса» планирует открыть более демократичные магазины

Новые торговые точки в Москве и Подмосковье должны будут компенсировать компании отказ от регионального развития

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Сеть премиальных супермаркетов «Азбука вкуса» планирует открыть более демократичные магазины Новые торговые точки в Москве и Подмосковье должны будут компенсировать компании отказ от регионального развития

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X5 Retail Group может приобрести сеть магазинов «Седьмой континент»

В зависимости от величины установленной арендной платы сделка оценивается на сумму от $2,3 до $4 млрд

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X5 Retail Group может приобрести сеть магазинов «Седьмой континент» В зависимости от величины установленной арендной платы сделка оценивается на сумму от $2,3 до $4 млрд

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Только 24% ритейлеров ожидают увеличения прибыли перед новогодними праздниками

Ранее этот показатель был на 10% выше, однако продуктовые сети пересмотрели прогнозы продаж в связи с хорошим урожаем

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Только 24% ритейлеров ожидают увеличения прибыли перед новогодними праздниками Ранее этот показатель был на 10% выше, однако продуктовые сети пересмотрели прогнозы продаж в связи с хорошим урожаем

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«Азбука вкуса» запускает крауд-платформу для сбора идей по улучшению своих магазинов

Предполагается, что на её создание компания потратила около $1 млн

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«Азбука вкуса» запускает крауд-платформу для сбора идей по улучшению своих магазинов Предполагается, что на её создание компания потратила около $1 млн

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Совладельцы «ЦентрОбуви» продают продуктовую сеть «Монетка»

Совокупную стоимость около 100 магазинов сети оценили в $200 млн

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Совладельцы «ЦентрОбуви» продают продуктовую сеть «Монетка» Совокупную стоимость около 100 магазинов сети оценили в $200 млн

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Amazon расширяет сеть продуктовых интернет-магазинов

Уже в 2014 году проект AmazonFresh планируется сделать международным

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Amazon расширяет сеть продуктовых интернет-магазинов Уже в 2014 году проект AmazonFresh планируется сделать международным

Возьми с полки: Константин Самойлов (Fitoguru) о бизнесе на фитонапитках
Менеджмент
Возьми с полки: Константин Самойлов (Fitoguru) о бизнесе на фитонапиткахЭтикетки функционального напитка Fitoguru обещают улучшение зрения и интеллектуальных способностей. О том, как поставить на полки новый товар, H&F рассказал его создатель.
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Возьми с полки: Константин Самойлов (Fitoguru) о бизнесе на фитонапитках
Менеджмент

Возьми с полки: Константин Самойлов (Fitoguru) о бизнесе на фитонапитках Этикетки функционального напитка Fitoguru обещают улучшение зрения и интеллектуальных способностей. О том, как поставить на полки новый товар, H&F рассказал его создатель.