На полках «Вкусвилла» и «Перекрестка» появятся продукты от гастроэнтузиастов
Партнером может стать любой небольшой бизнес
На полках «Вкусвилла» и «Перекрестка» появятся продукты от гастроэнтузиастов Партнером может стать любой небольшой бизнес
Большие магазины «Магнит» превратят в интерактивные суперсторы с самообслуживанием
Сеть планирует бороться с оттоком покупателей в онлайн
Большие магазины «Магнит» превратят в интерактивные суперсторы с самообслуживанием Сеть планирует бороться с оттоком покупателей в онлайн
«Коммерсантъ»: Ginza Project не будет развивать сеть продуктовых магазинов AllFoods
Компания оставит только одну точку в Санкт-Петербурге
«Коммерсантъ»: Ginza Project не будет развивать сеть продуктовых магазинов AllFoods Компания оставит только одну точку в Санкт-Петербурге
Ретейлеры тестируют технологию распознавания лиц покупателей
Определяются возраст, пол и количество клиентов
Ретейлеры тестируют технологию распознавания лиц покупателей Определяются возраст, пол и количество клиентов
Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России
Инвестиции в проект составят около 750 миллионов рублей
Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России Инвестиции в проект составят около 750 миллионов рублей
Бывший владелец спиртовых заводов запустит новую продуктовую сеть
Сеть создадут на базе ушедшей сети «Алми»
Бывший владелец спиртовых заводов запустит новую продуктовую сеть Сеть создадут на базе ушедшей сети «Алми»
ФАС вновь ополчилась на торговые сети
Ведомство хочет беспрепятственно вмешиваться в работу продовольственного ритейла
ФАС вновь ополчилась на торговые сети Ведомство хочет беспрепятственно вмешиваться в работу продовольственного ритейла
Роспотребнадзор хочет проводить внезапные проверки продуктовых магазинов и ресторанов
Благодаря им в ведомстве хотят увидеть истинное положение дел в компании, не сумевшей предварительно подготовиться к приходу властей
Роспотребнадзор хочет проводить внезапные проверки продуктовых магазинов и ресторанов Благодаря им в ведомстве хотят увидеть истинное положение дел в компании, не сумевшей предварительно подготовиться к приходу властей
На овощебазе в Бирюлёво гниют продукты на 3 млрд рублей
Арендаторам не разрешают вывозить фуры с овощебазы «Покровская», на территории которой сейчас ведутся следственные мероприятия
На овощебазе в Бирюлёво гниют продукты на 3 млрд рублей Арендаторам не разрешают вывозить фуры с овощебазы «Покровская», на территории которой сейчас ведутся следственные мероприятия
«Азбука вкуса» готова приобрести подмосковные магазины Spar
Сделка, которая позволит компании укрепить свои позиции в регионе, оценивается в сумму от $85 до $120 млн
«Азбука вкуса» готова приобрести подмосковные магазины Spar Сделка, которая позволит компании укрепить свои позиции в регионе, оценивается в сумму от $85 до $120 млн
Сеть премиальных супермаркетов «Азбука вкуса» планирует открыть более демократичные магазины
Новые торговые точки в Москве и Подмосковье должны будут компенсировать компании отказ от регионального развития
Сеть премиальных супермаркетов «Азбука вкуса» планирует открыть более демократичные магазины Новые торговые точки в Москве и Подмосковье должны будут компенсировать компании отказ от регионального развития
X5 Retail Group может приобрести сеть магазинов «Седьмой континент»
В зависимости от величины установленной арендной платы сделка оценивается на сумму от $2,3 до $4 млрд
X5 Retail Group может приобрести сеть магазинов «Седьмой континент» В зависимости от величины установленной арендной платы сделка оценивается на сумму от $2,3 до $4 млрд
Только 24% ритейлеров ожидают увеличения прибыли перед новогодними праздниками
Ранее этот показатель был на 10% выше, однако продуктовые сети пересмотрели прогнозы продаж в связи с хорошим урожаем
Только 24% ритейлеров ожидают увеличения прибыли перед новогодними праздниками Ранее этот показатель был на 10% выше, однако продуктовые сети пересмотрели прогнозы продаж в связи с хорошим урожаем
«Азбука вкуса» запускает крауд-платформу для сбора идей по улучшению своих магазинов
Предполагается, что на её создание компания потратила около $1 млн
«Азбука вкуса» запускает крауд-платформу для сбора идей по улучшению своих магазинов Предполагается, что на её создание компания потратила около $1 млн
Совладельцы «ЦентрОбуви» продают продуктовую сеть «Монетка»
Совокупную стоимость около 100 магазинов сети оценили в $200 млн
Совладельцы «ЦентрОбуви» продают продуктовую сеть «Монетка» Совокупную стоимость около 100 магазинов сети оценили в $200 млн
Amazon расширяет сеть продуктовых интернет-магазинов
Уже в 2014 году проект AmazonFresh планируется сделать международным