Офис рекламного агентства «Родная Речь» «Яркие люди с ясными, подвижными мыслями, с которыми, и для которых, очень интересно работать», – так охарактеризовали своих клиентов – рекламное агентство «Родная Речь» – архитекторы Борис Воскобойников и Дмитрий Овчаров, спроектировавшие новый офис агентства. «Родная Речь» – компания, для которой креативность является нормой жизни, а вот рутина и шаблонность категорически...
Офис рекламного агентства «Родная Речь» «Яркие люди с ясными, подвижными мыслями, с которыми, и для которых, очень интересно работать», – так охарактеризовали своих клиентов – рекламное агентство «Родная Речь» – архитекторы Борис Воскобойников и Дмитрий Овчаров, спроектировавшие новый офис агентства. «Родная Речь» – компания, для которой креативность является нормой жизни, а вот рутина и шаблонность категорически...
Офис рекламного агентства Leo Burnett Рекламное агентство Leo Burnett было названо именем его основателя, журналиста, ставшего гуру рекламного бизнеса. Полвека назад он совершил революцию в сфере потребительской рекламы - ушел от текстовой загруженности с описаниями преимущества рекламируемого товара к упору на визуализацию. Он первый сделал так, чтобы бренд стал ассоциироваться с символом. Например, хорошо известный в...