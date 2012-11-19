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Новости

Проездные «Подорожник» и «Тройка» будут действовать в Москве и Петербурге

Картами можно будет оплатить проезд в метро в обоих городах

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Новости

Проездные «Подорожник» и «Тройка» будут действовать в Москве и Петербурге Картами можно будет оплатить проезд в метро в обоих городах

Новости

«Красивый Петербург» — о единой транспортной карте «Тройка-Подорожник»

Активисты считают, что объединить московские и петербургские проездные удалось лишь внешне

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Новости

«Красивый Петербург» — о единой транспортной карте «Тройка-Подорожник» Активисты считают, что объединить московские и петербургские проездные удалось лишь внешне

Транспорт

На вокзалах появились стойки для оформления студенческих проездных

Студенческий абонемент на проезд в пригородных поездах теперь можно оформить у специальных стоек на московских вокзалах.

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Транспорт

На вокзалах появились стойки для оформления студенческих проездных Студенческий абонемент на проезд в пригородных поездах теперь можно оформить у специальных стоек на московских вокзалах.

Транспорт

Проездные начнут продавать в магазинах

С сентября купить проездной на общественный транспорт можно будет в торговом центре или в салоне связи.

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Транспорт

Проездные начнут продавать в магазинах С сентября купить проездной на общественный транспорт можно будет в торговом центре или в салоне связи.

Транспорт

Для студентов появится безлимитный проездной на электрички

Для студентов начнут продавать безлимитные проездные на электрички со скидкой в 50 %.

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Транспорт

Для студентов появится безлимитный проездной на электрички Для студентов начнут продавать безлимитные проездные на электрички со скидкой в 50 %.

Транспорт

Из метро исчезнут билеты на одну и две поездки

С июля в московской подземке перестанут продавать привычные билеты на одну и две поездки.

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Транспорт

Из метро исчезнут билеты на одну и две поездки С июля в московской подземке перестанут продавать привычные билеты на одну и две поездки.

Транспорт

В московском метро появятся стоп-листы

Московский метрополитен создаст стоп-лист поддельных билетов, потерянных социальных карт и студенческих проездных, которыми пользуются выпускники вузов.

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Транспорт

В московском метро появятся стоп-листы Московский метрополитен создаст стоп-лист поддельных билетов, потерянных социальных карт и студенческих проездных, которыми пользуются выпускники вузов.