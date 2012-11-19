Проездные «Подорожник» и «Тройка» будут действовать в Москве и Петербурге
Картами можно будет оплатить проезд в метро в обоих городах
Проездные «Подорожник» и «Тройка» будут действовать в Москве и Петербурге Картами можно будет оплатить проезд в метро в обоих городах
«Красивый Петербург» — о единой транспортной карте «Тройка-Подорожник»
Активисты считают, что объединить московские и петербургские проездные удалось лишь внешне
«Красивый Петербург» — о единой транспортной карте «Тройка-Подорожник» Активисты считают, что объединить московские и петербургские проездные удалось лишь внешне
На вокзалах появились стойки для оформления студенческих проездных
Студенческий абонемент на проезд в пригородных поездах теперь можно оформить у специальных стоек на московских вокзалах.
На вокзалах появились стойки для оформления студенческих проездных Студенческий абонемент на проезд в пригородных поездах теперь можно оформить у специальных стоек на московских вокзалах.
Проездные начнут продавать в магазинах
С сентября купить проездной на общественный транспорт можно будет в торговом центре или в салоне связи.
Проездные начнут продавать в магазинах С сентября купить проездной на общественный транспорт можно будет в торговом центре или в салоне связи.
Для студентов появится безлимитный проездной на электрички
Для студентов начнут продавать безлимитные проездные на электрички со скидкой в 50 %.
Для студентов появится безлимитный проездной на электрички Для студентов начнут продавать безлимитные проездные на электрички со скидкой в 50 %.
Из метро исчезнут билеты на одну и две поездки
С июля в московской подземке перестанут продавать привычные билеты на одну и две поездки.
Из метро исчезнут билеты на одну и две поездки С июля в московской подземке перестанут продавать привычные билеты на одну и две поездки.
В московском метро появятся стоп-листы
Московский метрополитен создаст стоп-лист поддельных билетов, потерянных социальных карт и студенческих проездных, которыми пользуются выпускники вузов.