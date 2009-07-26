На улице Балчуг открылось новое кафе сети Puff Point
Профитроли со сладкими и солёными начинками
Новое место: Мотокафе «Энтузиаст» На месте магазина FOTT в Столешниковом переулке открылся «Энтузиаст» — небольшое пространство с выходом во двор, в котором уживается мотовеломастерская и кафе с сэндвичами и пивом.
Новое место: Мотокафе «Энтузиаст» На месте магазина FOTT в Столешниковом переулке открылся «Энтузиаст» — небольшое пространство с выходом во двор, в котором уживается мотовеломастерская и кафе с сэндвичами и пивом.
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
Японские профитроли в центре Москвы Откровение дня: японские профитроли рядом с метро Кропоткинская.