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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На улице Балчуг открылось новое кафе сети Puff Point

Профитроли со сладкими и солёными начинками

На улице Балчуг открылось новое кафе сети Puff Point

Новое место: Мотокафе «Энтузиаст»
Новое место: Мотокафе «Энтузиаст» На месте магазина FOTT в Столешниковом переулке открылся «Энтузиаст» — небольшое пространство с выходом во двор, в котором уживается мотовеломастерская и кафе с сэндвичами и пивом.
Новое место: Мотокафе «Энтузиаст»

Новое место: Мотокафе «Энтузиаст»
На месте магазина FOTT в Столешниковом переулке открылся «Энтузиаст» — небольшое пространство с выходом во двор, в котором уживается мотовеломастерская и кафе с сэндвичами и пивом.

10 новых точек с едой на скорую руку
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
10 новых точек с едой на скорую руку

10 новых точек с едой на скорую руку
The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню

Японские профитроли в центре Москвы Откровение дня: японские профитроли рядом с метро Кропоткинская.

Японские профитроли в центре Москвы