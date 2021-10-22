«ВКонтакте» запустит бесплатный видеокурс об информационных технологиях для школьников
Программа поможет подросткам с профориентацией
На ВДНХ пройдет выставка о профориентации и карьере
Старшеклассникам и студентам расскажут, как определиться со специальностью и куда пойти работать
На «Флаконе» пройдет фестиваль профориентации
Профессионалы своего дела расскажут, как уйти с нелюбимой работы и найти работу мечты
В школах появятся занятия по профориентации
Вопрос об их введении будет решен в ближайшее время
В Москве заработал сервис подбора инновационных профессий
Сервис должен помочь школьникам и студентам понять, какие специальности будут востребованы в будущем
В Москве появился портал для профориентации школьников
Сайт должен помочь учащимся 7–11 классов в выборе профессии