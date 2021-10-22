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МЫ В СОЦСЕТЯХ

22 октября 2021

Фармкомпания Gilead поможет ВИЧ-положительным подросткам выбрать профессию

Как построить успешную карьеру
Промо
Как построить успешную карьеру И где искать наставников, стажировки и гранты
Как построить успешную карьеру
Промо

Как построить успешную карьеру
И где искать наставников, стажировки и гранты

30 июля 2020

TikTok проведет #ДеньКарьеры

«ВКонтакте» запустит бесплатный видеокурс об информационных технологиях для школьников

Программа поможет подросткам с профориентацией

«ВКонтакте» запустит бесплатный видеокурс об информационных технологиях для школьников

На ВДНХ пройдет выставка о профориентации и карьере

Старшеклассникам и студентам расскажут, как определиться со специальностью и куда пойти работать

На ВДНХ пройдет выставка о профориентации и карьере

На «Флаконе» пройдет фестиваль профориентации

Профессионалы своего дела расскажут, как уйти с нелюбимой работы и найти работу мечты

На «Флаконе» пройдет фестиваль профориентации

В школах появятся занятия по профориентации

Вопрос об их введении будет решен в ближайшее время

В школах появятся занятия по профориентации

В Москве заработал сервис подбора инновационных профессий

Сервис должен помочь школьникам и студентам понять, какие специальности будут востребованы в будущем

В Москве заработал сервис подбора инновационных профессий

В Москве появился портал для профориентации школьников

Сайт должен помочь учащимся 7–11 классов в выборе профессии

В Москве появился портал для профориентации школьников