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Новости

Затраты на повышение производительности труда оценили в 29 миллиардов рублей

Планируется, что на реализацию программы уйдет три года

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Новости

Затраты на повышение производительности труда оценили в 29 миллиардов рублей Планируется, что на реализацию программы уйдет три года

Новости

Россия оказалась 32-й по производительности труда среди стран ОЭСР

Ниже неё оказались только Латвия, Чили, Мексика и Коста-Рика

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Новости

Россия оказалась 32-й по производительности труда среди стран ОЭСР Ниже неё оказались только Латвия, Чили, Мексика и Коста-Рика

Новости

Экономику России ожидают 15 лет застоя

Страну ожидает затяжная стагнация, если правительство не решится на реформы

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Новости

Экономику России ожидают 15 лет застоя Страну ожидает затяжная стагнация, если правительство не решится на реформы

Новости

Дмитрий Медведев — о вреде новогодних каникул

Премьер-министр оценил влияние длинных выходных на экономику

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Новости

Дмитрий Медведев — о вреде новогодних каникул Премьер-министр оценил влияние длинных выходных на экономику

Новости

Пентагон тестирует электростимуляцию мозга как средство борьбы с сонливостью на рабочем месте

Пока что с этим методом экспериментируют лишь военные, однако в дальнейшем он может прийтись по душе и гражданским

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Новости

Пентагон тестирует электростимуляцию мозга как средство борьбы с сонливостью на рабочем месте Пока что с этим методом экспериментируют лишь военные, однако в дальнейшем он может прийтись по душе и гражданским

Новости

За пять лет российская промышленность должна стать производительнее на 50%

Для этого до 2020 года правительством будут созданы и модернизированы около 25 млн рабочих мест

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Новости

За пять лет российская промышленность должна стать производительнее на 50% Для этого до 2020 года правительством будут созданы и модернизированы около 25 млн рабочих мест

Новости

Китайских студентов жестоко эксплуатировали во время практики на заводе по сборке PlayStation

Foxconn уже успел прославиться своими нарушениями условий труда — вокруг здания завода развешаны специальные сетки, препятствующие самоубийствам среди работников

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Новости

Китайских студентов жестоко эксплуатировали во время практики на заводе по сборке PlayStation Foxconn уже успел прославиться своими нарушениями условий труда — вокруг здания завода развешаны специальные сетки, препятствующие самоубийствам среди работников

Новости

13% работников хотели бы уволить своего босса, чтобы трудиться более эффективно

Ещё 9% россиян считают, что работали бы продуктивнее без своих шумных коллег

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Новости

13% работников хотели бы уволить своего босса, чтобы трудиться более эффективно Ещё 9% россиян считают, что работали бы продуктивнее без своих шумных коллег

Новости

50% сотрудников частных компаний уверены, что соцсети им полезны

Однако руководство считает иначе: почти 60% респондентов уверены, что болтовня в различных соцсервисах существенно снижает производительность труда

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Новости

50% сотрудников частных компаний уверены, что соцсети им полезны Однако руководство считает иначе: почти 60% респондентов уверены, что болтовня в различных соцсервисах существенно снижает производительность труда