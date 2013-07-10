Затраты на повышение производительности труда оценили в 29 миллиардов рублей
Планируется, что на реализацию программы уйдет три года
Затраты на повышение производительности труда оценили в 29 миллиардов рублей Планируется, что на реализацию программы уйдет три года
Россия оказалась 32-й по производительности труда среди стран ОЭСР
Ниже неё оказались только Латвия, Чили, Мексика и Коста-Рика
Россия оказалась 32-й по производительности труда среди стран ОЭСР Ниже неё оказались только Латвия, Чили, Мексика и Коста-Рика
Экономику России ожидают 15 лет застоя
Страну ожидает затяжная стагнация, если правительство не решится на реформы
Экономику России ожидают 15 лет застоя Страну ожидает затяжная стагнация, если правительство не решится на реформы
Дмитрий Медведев — о вреде новогодних каникул
Премьер-министр оценил влияние длинных выходных на экономику
Дмитрий Медведев — о вреде новогодних каникул Премьер-министр оценил влияние длинных выходных на экономику
Пентагон тестирует электростимуляцию мозга как средство борьбы с сонливостью на рабочем месте
Пока что с этим методом экспериментируют лишь военные, однако в дальнейшем он может прийтись по душе и гражданским
Пентагон тестирует электростимуляцию мозга как средство борьбы с сонливостью на рабочем месте Пока что с этим методом экспериментируют лишь военные, однако в дальнейшем он может прийтись по душе и гражданским
За пять лет российская промышленность должна стать производительнее на 50%
Для этого до 2020 года правительством будут созданы и модернизированы около 25 млн рабочих мест
За пять лет российская промышленность должна стать производительнее на 50% Для этого до 2020 года правительством будут созданы и модернизированы около 25 млн рабочих мест
Китайских студентов жестоко эксплуатировали во время практики на заводе по сборке PlayStation
Foxconn уже успел прославиться своими нарушениями условий труда — вокруг здания завода развешаны специальные сетки, препятствующие самоубийствам среди работников
Китайских студентов жестоко эксплуатировали во время практики на заводе по сборке PlayStation Foxconn уже успел прославиться своими нарушениями условий труда — вокруг здания завода развешаны специальные сетки, препятствующие самоубийствам среди работников
13% работников хотели бы уволить своего босса, чтобы трудиться более эффективно
Ещё 9% россиян считают, что работали бы продуктивнее без своих шумных коллег
13% работников хотели бы уволить своего босса, чтобы трудиться более эффективно Ещё 9% россиян считают, что работали бы продуктивнее без своих шумных коллег
50% сотрудников частных компаний уверены, что соцсети им полезны
Однако руководство считает иначе: почти 60% респондентов уверены, что болтовня в различных соцсервисах существенно снижает производительность труда