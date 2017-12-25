Фильму «Хантер Киллер» о спасении президента России выдали прокатное удостоверение
Изначально показы должны были начаться 1 ноября
Фильму «Хантер Киллер» о спасении президента России выдали прокатное удостоверение Изначально показы должны были начаться 1 ноября
Минкультуры не выдало прокатное удостоверение боевику о спасении президента России (обновлено)
Кинотеатры отменили показ фильма «Хантер Киллер» в первую неделю ноября
Минкультуры не выдало прокатное удостоверение боевику о спасении президента России (обновлено) Кинотеатры отменили показ фильма «Хантер Киллер» в первую неделю ноября
Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей
Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей
В Минкультуры сравнили угрожающий кинофестивалям закон с безвизовым режимом
По мнению главы департамента кинематографии, инициатива либерализирует порядок доступа фильмов к зрителю
В Минкультуры сравнили угрожающий кинофестивалям закон с безвизовым режимом По мнению главы департамента кинематографии, инициатива либерализирует порядок доступа фильмов к зрителю
Кинотеатр «Пионер» оштрафовали за фильм «Диван Сталина»
«Диван Сталина» «Пионер» показал один раз, одновременно со «Смертью Сталина»
Кинотеатр «Пионер» оштрафовали за фильм «Диван Сталина» «Диван Сталина» «Пионер» показал один раз, одновременно со «Смертью Сталина»
Законопроект Минкультуры угрожает кинофестивалям
Для показа фильмов нужно будет получать прокатное удостоверение