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Фильму «Хантер Киллер» о спасении президента России выдали прокатное удостоверение

Изначально показы должны были начаться 1 ноября

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Фильму «Хантер Киллер» о спасении президента России выдали прокатное удостоверение Изначально показы должны были начаться 1 ноября

Минкультуры не выдало прокатное удостоверение боевику о спасении президента России (обновлено)

Кинотеатры отменили показ фильма «Хантер Киллер» в первую неделю ноября

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Минкультуры не выдало прокатное удостоверение боевику о спасении президента России (обновлено) Кинотеатры отменили показ фильма «Хантер Киллер» в первую неделю ноября

Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей

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Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей

В Минкультуры сравнили угрожающий кинофестивалям закон с безвизовым режимом

По мнению главы департамента кинематографии, инициатива либерализирует порядок доступа фильмов к зрителю

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В Минкультуры сравнили угрожающий кинофестивалям закон с безвизовым режимом По мнению главы департамента кинематографии, инициатива либерализирует порядок доступа фильмов к зрителю

Кинотеатр «Пионер» оштрафовали за фильм «Диван Сталина»

«Диван Сталина» «Пионер» показал один раз, одновременно со «Смертью Сталина»

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Кинотеатр «Пионер» оштрафовали за фильм «Диван Сталина» «Диван Сталина» «Пионер» показал один раз, одновременно со «Смертью Сталина»

Законопроект Минкультуры угрожает кинофестивалям

Для показа фильмов нужно будет получать прокатное удостоверение

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Законопроект Минкультуры угрожает кинофестивалям Для показа фильмов нужно будет получать прокатное удостоверение