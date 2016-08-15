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Я живу в доме, который снесут к чемпионату мира по футболу

Я живу в доме, который снесут к чемпионату мира по футболуЖитель трехэтажки на Петровском острове в Петербурге — о том, что происходит, когда на месте твоего дома решают построить мост

Я живу в доме, который снесут к чемпионату мира по футболу

Я живу в доме, который снесут к чемпионату мира по футболу
Житель трехэтажки на Петровском острове в Петербурге — о том, что происходит, когда на месте твоего дома решают построить мост

Прокуратура не увидела в клипе «В Питере — пить» пропаганды алкоголизма

Клип является «произведением искусства сатирического стиля»

Прокуратура не увидела в клипе «В Питере — пить» пропаганды алкоголизма
Клип является «произведением искусства сатирического стиля»