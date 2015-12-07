Новости
Фонд «Солидарность» заподозрили в обучении детей исламу
ФСБ, Генпрокуратура и МЧС явились с проверкой в организацию
Новости
Фонд «Солидарность» заподозрили в обучении детей исламу ФСБ, Генпрокуратура и МЧС явились с проверкой в организацию
Новости
Генпрокуратура начала проверку Центробанка
Её включили в план «по поручению сверху» после многочисленных жалоб предпринимателей на банкротство банков
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Генпрокуратура начала проверку Центробанка Её включили в план «по поручению сверху» после многочисленных жалоб предпринимателей на банкротство банков
Ситуация
Прокуратура не нашла экстремизма в высказываниях Кадырова
Кадыров назвал оппозиционеров врагами народа и попросил судить их «по всей строгости»
Ситуация
Прокуратура не нашла экстремизма в высказываниях Кадырова Кадыров назвал оппозиционеров врагами народа и попросил судить их «по всей строгости»
Ситуация
Прокуроры нашли нарушения в использовании лифтов в Москве
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел
Ситуация
Прокуроры нашли нарушения в использовании лифтов в Москве Решается вопрос о возбуждении уголовных дел
Ситуация
Прокуроры нашли нарушения на «Дожде»
Трудовая и пожарная инспекции нашли нарушения на «Дожде»
Ситуация
Прокуроры нашли нарушения на «Дожде» Трудовая и пожарная инспекции нашли нарушения на «Дожде»
Ситуация
На «Дождь» пришли с налоговой проверкой
Об этом рассказала генеральный продюсер «Дождя» Наталья Синдеева
Ситуация