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Роботы запомнят постоянных покупателей в супермаркетах «Лента»
Автоматизированные консультанты появятся в семи новых магазинах сети
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Роботы запомнят постоянных покупателей в супермаркетах «Лента» Автоматизированные консультанты появятся в семи новых магазинах сети
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Биометрия в Сбербанке, реклама в Google Home и снятый дронами фильм
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Биометрия в Сбербанке, реклама в Google Home и снятый дронами фильм Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Беспорядки из-за Uber, налог на «болванки» и заказ вертолётов в Москве
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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