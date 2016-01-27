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Новости

Роботы запомнят постоянных покупателей в супермаркетах «Лента»

Автоматизированные консультанты появятся в семи новых магазинах сети

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Новости

Роботы запомнят постоянных покупателей в супермаркетах «Лента» Автоматизированные консультанты появятся в семи новых магазинах сети

Новости

Биометрия в Сбербанке, реклама в Google Home и снятый дронами фильм

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Биометрия в Сбербанке, реклама в Google Home и снятый дронами фильм Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Беспорядки из-за Uber, налог на «болванки» и заказ вертолётов в Москве

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Беспорядки из-за Uber, налог на «болванки» и заказ вертолётов в Москве Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке