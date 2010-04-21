Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016 The Village обсудил с российскими участниками конкурса будущее дизайна
Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016 The Village обсудил с российскими участниками конкурса будущее дизайна
Райский уголок: Какой должна быть зона отдыха в торговом центре Профессионалы и посетители предлагают дизайнерские решения
Райский уголок:
Какой должна быть зона отдыха в торговом центре Профессионалы и посетители предлагают дизайнерские решения
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном
Зачем дизайнеры делают вещи неудобными Если вам неудобно пользоваться какой-нибудь вещью или интерфейсом, то это далеко не всегда означает, что над ней плохо поработали. The Village объясняет, почему это происходит
Зачем дизайнеры делают вещи неудобными Если вам неудобно пользоваться какой-нибудь вещью или интерфейсом, то это далеко не всегда означает, что над ней плохо поработали. The Village объясняет, почему это происходит
Самые уродливые повседневные вещи Российские промышленные дизайнеры вспоминают самые некрасивые вещи и думают, как сделать их красивыми
Самые уродливые повседневные вещи Российские промышленные дизайнеры вспоминают самые некрасивые вещи и думают, как сделать их красивыми
6 легендарных предметов быта The Village собрал предметы быта, которые больше всего вдохновляют дизайн-директора компании Electrolux Томаса Йоханссона
6 легендарных предметов быта The Village собрал предметы быта, которые больше всего вдохновляют дизайн-директора компании Electrolux Томаса Йоханссона
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.