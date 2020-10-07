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7 октября 2020

Baza: В Москве начали собирать данные сотрудников городских структур для введения пропусков

В Москве снова тысяча заболевших коронавирусом за сутки. На этом же уровне в прошлый раз ввели пропускной режим
24 сентября 2020

В Москве снова тысяча заболевших коронавирусом за сутки. На этом же уровне в прошлый раз ввели пропускной режим

23 августа 2020

«Ростех» создал «антикоронавирусную» пропускную систему