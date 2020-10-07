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2020-10-07T14:09:23.000+03:00
7 октября 2020
Baza: В Москве начали собирать данные сотрудников городских структур для введения пропусков
2020-09-24T11:03:32.000+03:00
24 сентября 2020
В Москве снова тысяча заболевших коронавирусом за сутки. На этом же уровне в прошлый раз ввели пропускной режим
2020-08-23T14:48:03.000+03:00
23 августа 2020
«Ростех» создал «антикоронавирусную» пропускную систему
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