«В Москве объявляют массовое самоубийство»: Пользователи соцсетей — о снятии карантина
Выходить из дома планируют не все
«В Москве объявляют массовое самоубийство»: Пользователи соцсетей — о снятии карантина Выходить из дома планируют не все
Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны? Готовимся к параду Победы
Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны? Готовимся к параду Победы
Рабочие пропуска придется продлевать на май самостоятельно
Если есть планы поработать с 5 по 11 мая
Рабочие пропуска придется продлевать на май самостоятельно Если есть планы поработать с 5 по 11 мая
В Москве ужесточили пропускной режим. Все поездки будут отслеживать по камерам и через «Тройки»
Ограничения продлили до 1 мая
В Москве ужесточили пропускной режим. Все поездки будут отслеживать по камерам и через «Тройки» Ограничения продлили до 1 мая
Москвичи, живущие не по прописке, получают штрафы даже за выход в ближайший магазин
В полиции все списывают на неопытность сотрудников