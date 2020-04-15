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«В Москве объявляют массовое самоубийство»: Пользователи соцсетей — о снятии карантина

Выходить из дома планируют не все

«В Москве объявляют массовое самоубийство»: Пользователи соцсетей — о снятии карантина
Выходить из дома планируют не все

Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны?
Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны? Готовимся к параду Победы
Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны?

Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны?
Готовимся к параду Победы

Рабочие пропуска придется продлевать на май самостоятельно

Если есть планы поработать с 5 по 11 мая

Рабочие пропуска придется продлевать на май самостоятельно
Если есть планы поработать с 5 по 11 мая

В Москве ужесточили пропускной режим. Все поездки будут отслеживать по камерам и через «Тройки»

Ограничения продлили до 1 мая

В Москве ужесточили пропускной режим. Все поездки будут отслеживать по камерам и через «Тройки»
Ограничения продлили до 1 мая

Москвичи, живущие не по прописке, получают штрафы даже за выход в ближайший магазин

В полиции все списывают на неопытность сотрудников

Москвичи, живущие не по прописке, получают штрафы даже за выход в ближайший магазин
В полиции все списывают на неопытность сотрудников

Очереди на вход в метро из-за пропускного режима

На въезде в Москву тоже пробки

Очереди на вход в метро из-за пропускного режима
На въезде в Москву тоже пробки