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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Бизнес-омбудсмен попросит Путина вернуть бизнесменов из Лондона на родину

Кого именно предлагается вернуть, не уточняется

Бизнес-омбудсмен попросит Путина вернуть бизнесменов из Лондона на родину

Вывести телефонные сети топ-менеджеров из-под «закона Яровой»

Об этом просит Российский союз промышленников и предпринимателей

Вывести телефонные сети топ-менеджеров из-под «закона Яровой»

Проверить фильм украинских документалистов «Война ради мира» на законность

С такой просьбой Петр Толстой обратился к генпрокурору и министру культуры

Проверить фильм украинских документалистов «Война ради мира» на законность

Проверить Минобрнауки из-за диссертации Мединского

Член партии «Яблоко» подозревает ведомство в служебном подлоге

Проверить Минобрнауки из-за диссертации Мединского

Учитель попросил ФСБ и МВД обеспечить безопасность зрителей «Матильды»

Режиссер призвал правоохранителей отреагировать на угрозы православных активистов и «остановить агрессию»

Учитель попросил ФСБ и МВД обеспечить безопасность зрителей «Матильды»

Мосгортранс просит жителей отказаться от личных автомобилей

Отмечается, что последствия урагана уже устранены

Мосгортранс просит жителей отказаться от личных автомобилей

Cобчак попросила Путина прекратить политические гонения в вузах

Телеведущая рассказала, что по всей стране увольняют и лишают свободы преподавателей

Cобчак попросила Путина прекратить политические гонения в вузах

Nike потребовал от Навального удалить пост со слоганом «Just Do It»

Компания «не вовлечена в политическую деятельность», подчеркивают представители

Nike потребовал от Навального удалить пост со слоганом «Just Do It»

Дадин попросил суд о переводе в подмосковную колонию

Активист просит разрешения отбывать наказание ближе к своей семье

Дадин попросил суд о переводе в подмосковную колонию

В МГУ попросили помощи у ГИБДД в борьбе со стритрейсерами

В университете отметили, что каждый вечер в район Воробьевых гор выезжают сотни стритрейсеров, нарушая ПДД

В МГУ попросили помощи у ГИБДД в борьбе со стритрейсерами

Росавиация попросила ликвидировать свалки возле Шереметьева

По закону, отходы запрещено размещать вблизи аэропортов

Росавиация попросила ликвидировать свалки возле Шереметьева

Генпрокурора попросили остановить строительство в парке «Кусково»

С такой просьбой к Чайке обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству Александр Агеев

Генпрокурора попросили остановить строительство в парке «Кусково»

Повысить зарплаты адвокатам по назначению в шесть раз

Поводом для обращения стало решение судебного департамента нанять казаков для охраны судов с оплатой в 3 тысячи рублей за смену

Повысить зарплаты адвокатам по назначению в шесть раз

Проверить законность установки в Москве памятника Жириновскому

Памятник политику работы Зураба Церетели появился в Басманном переулке в апреле

Проверить законность установки в Москве памятника Жириновскому

Проверить фильм «8 лучших свиданий»

По мнению депутата от КПРФ, на гонорар актёр Владимир Зеленский может спонсировать украинских силовиков

Проверить фильм «8 лучших свиданий»

Письмо в поддержку наказаний за публичную гомосексуальность

Его раздают воспитатели в детских садах родителям детей

Письмо в поддержку наказаний за публичную гомосексуальность

Отменить расширение зоны платной парковки в Москве

С такой просьбой депутаты обратились в правительство России

Отменить расширение зоны платной парковки в Москве