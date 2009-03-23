Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!
Самый лучший рецепт шоколадного фондю (для ленивых))) Есть великолепный и очень простой рецепт шоколадного фондю, который обязательно понравится всем сладкоежкам, особенно любителям нуттеллы.
Экономичный рецепт восхитительной курицы Если у вас финансовые затруднения и вы еще и ленивы, а есть очень хочется, причем чем вкуснее тем лучше, - это не повод корить себя. Это повод наскрести последние 112 рублей (именно столько понадобилось мне) и выбраться до ближайшего магазина. Стимул: восхитительная запеченая курочка с золотистой корочкой - аааах! при минимальных затратах сил и средств.
Мясо? Проще простого! Это то самое мясо, от которого мальчики падают к моим ногам, благодарят по полчаса и начинают видеть меня во снах. ))))