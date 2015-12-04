Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько дальнобойщиков участвуют в стачке против «Платона»

17 мая перевозчики намерены встретиться с Минтрансом и Советом по правам человека

Сколько дальнобойщиков участвуют в стачке против «Платона»

На МКАД полиция заблокировала колонну дальнобойщиков (обновлено)

Протестующие водители фур собрались на парковке торгового центра «Шоколад» около Реутова

На МКАД полиция заблокировала колонну дальнобойщиков (обновлено)

Роскомнадзор пригрозил заблокировать онлайн-рацию Zello

Ее активно используют протестующие дальнобойщики

Роскомнадзор пригрозил заблокировать онлайн-рацию Zello

Опека попыталась забрать детей из квартиры арестованного лидера дальнобойщиков

Изъятию детей помешала срочно выписавшаяся из больницы беременная жена активиста

Опека попыталась забрать детей из квартиры арестованного лидера дальнобойщиков

В России началась бессрочная стачка дальнобойщиков

Они выступают против системы «Платон» и требуют отставки правительства

В России началась бессрочная стачка дальнобойщиков

На что живут дальнобойщики
На что живут дальнобойщики Водитель с 20-летним стажем рассказал о попутчиках, системе «Платон», зарплате и тратах
На что живут дальнобойщики

На что живут дальнобойщики
Водитель с 20-летним стажем рассказал о попутчиках, системе «Платон», зарплате и тратах

Дальнобойщики потребовали отставки Путина

Протестующие водители обвинили правительство и президента в нежелании идти на уступки

Дальнобойщики потребовали отставки Путина

Дальнобойщиков начали штрафовать за неоплату проезда в «Платоне»

Всего за один день ГИБДД выписала тысячу постановлений на 5 миллионов рублей

Дальнобойщиков начали штрафовать за неоплату проезда в «Платоне»

Движение на месте: Дальнобойщики — о том, почему продолжают протест

Движение на месте: Дальнобойщики — о том, почему продолжают протестУ «Мега-Дыбенко» в Петербурге дальнобойщики установили протестный лагерь и не планируют его сворачивать. The Village поговорил с участниками акции

Движение на месте: Дальнобойщики — о том, почему продолжают протест

Движение на месте: Дальнобойщики — о том, почему продолжают протест
У «Мега-Дыбенко» в Петербурге дальнобойщики установили протестный лагерь и не планируют его сворачивать. The Village поговорил с участниками акции

Сколько водителей поддерживают запуск «Платона»

Владельцы легковых авто уверены, что система поможет улучшить состояние федеральных трасс

Сколько водителей поддерживают запуск «Платона»

Повышение платы за проезд дальнобойщиков хотят отсрочить

Ранее предполагалось, что тарифы пересмотрят уже в марте 2016 года

Повышение платы за проезд дальнобойщиков хотят отсрочить

На штрафы дальнобойщикам ввели негласный мораторий

Официально о нём не заявляется, чтобы владельцы фур не перестали платить вообще

На штрафы дальнобойщикам ввели негласный мораторий

Дальнобойщики возобновят протест на дорогах

Проведение всероссийской «ежедневной улитки» возобновится 25 декабря

Дальнобойщики возобновят протест на дорогах

Протестующие дальнобойщики объединяются в профсоюз

В новую ассоциацию войдут представители как минимум 58 регионов России

Протестующие дальнобойщики объединяются в профсоюз

Дальнобойщики разбили протестный лагерь у въезда в Москву

Протестующие собираются объединиться в независимый профсоюз

Дальнобойщики разбили протестный лагерь у въезда в Москву

Полиция разблокировала МКАД

Движение на участке от Алтуфьевского до Ленинградского шоссе было полностью парализовано

Полиция разблокировала МКАД

Из-за акции дальнобойщиков перекрыта МКАД

Внешняя сторона МКАД от Алтуфьевского до Ленинградского шоссе полностью встала

Из-за акции дальнобойщиков перекрыта МКАД

Дальнобойщики завершили акцию протеста в Москве

Возможно, акцию проведут в столице 6 декабря

Дальнобойщики завершили акцию протеста в Москве