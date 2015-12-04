Сколько дальнобойщиков участвуют в стачке против «Платона»
17 мая перевозчики намерены встретиться с Минтрансом и Советом по правам человека
На МКАД полиция заблокировала колонну дальнобойщиков (обновлено)
Протестующие водители фур собрались на парковке торгового центра «Шоколад» около Реутова
Роскомнадзор пригрозил заблокировать онлайн-рацию Zello
Ее активно используют протестующие дальнобойщики
Опека попыталась забрать детей из квартиры арестованного лидера дальнобойщиков
Изъятию детей помешала срочно выписавшаяся из больницы беременная жена активиста
В России началась бессрочная стачка дальнобойщиков
Они выступают против системы «Платон» и требуют отставки правительства
На что живут дальнобойщики Водитель с 20-летним стажем рассказал о попутчиках, системе «Платон», зарплате и тратах
Дальнобойщики потребовали отставки Путина
Протестующие водители обвинили правительство и президента в нежелании идти на уступки
Дальнобойщиков начали штрафовать за неоплату проезда в «Платоне»
Всего за один день ГИБДД выписала тысячу постановлений на 5 миллионов рублей
Движение на месте: Дальнобойщики — о том, почему продолжают протестУ «Мега-Дыбенко» в Петербурге дальнобойщики установили протестный лагерь и не планируют его сворачивать. The Village поговорил с участниками акции
Движение на месте: Дальнобойщики — о том, почему продолжают протест У «Мега-Дыбенко» в Петербурге дальнобойщики установили протестный лагерь и не планируют его сворачивать. The Village поговорил с участниками акции
Сколько водителей поддерживают запуск «Платона»
Владельцы легковых авто уверены, что система поможет улучшить состояние федеральных трасс
Повышение платы за проезд дальнобойщиков хотят отсрочить
Ранее предполагалось, что тарифы пересмотрят уже в марте 2016 года
На штрафы дальнобойщикам ввели негласный мораторий
Официально о нём не заявляется, чтобы владельцы фур не перестали платить вообще
Дальнобойщики возобновят протест на дорогах
Проведение всероссийской «ежедневной улитки» возобновится 25 декабря
Протестующие дальнобойщики объединяются в профсоюз
В новую ассоциацию войдут представители как минимум 58 регионов России
Дальнобойщики разбили протестный лагерь у въезда в Москву
Протестующие собираются объединиться в независимый профсоюз
Полиция разблокировала МКАД
Движение на участке от Алтуфьевского до Ленинградского шоссе было полностью парализовано
Из-за акции дальнобойщиков перекрыта МКАД
Внешняя сторона МКАД от Алтуфьевского до Ленинградского шоссе полностью встала